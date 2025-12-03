Vergonzoso inicio de elecciones en Gimnasia: no se podía votar por error en los padrones

¡Esto es Gimnasia! La jornada que debía ser una fiesta cívica y futbolera se convirtió en un verdadero mamarracho en las puertas de la Sede. Las elecciones que definirán al próximo "capitán del barco tripero" arrancaron con un atraso inexplicable y una bronca monumental entre los socios, que hicieron el aguante desde temprano pero se encontraron con un grosero error de imprenta de las autoridades salientes.

Las cabezas de las cuatro listas Usina Tripera

Presidente: Carlos Anacleto

Vicepresidente 1.º: Guillermo Ezequiel Ibáñez

Vicepresidente 2.º: Ricardo Blas Casal

Vicepresidente 3.ª: Josefina Paz Gaskin Arriba Gimnasia

Presidente: Daniel Onofri

Vicepresidente 1.º: Manuel Mansanta

Vicepresidente 2.º: Emelina Molinari

Vicepresidente 3.º: Fabricio Gliemmo Gimnasia Somos Todos

Presidente: Edgardo Medina

Vicepresidente 1.º: Javier Novarini

Vicepresidente 2.º: Luis Ignacio Rey

Vicepresidente 3.º: Marcelo Gabriel San Pablo Unir a Gimnasia

Presidente: Diego Patiño

Vicepresidente 1.º: Juan Ignacio Larraza

Vicepresidente 2.º: Gastón Di Bella

Vicepresidente 3.º: Sebastián Gubia

La votación, pautada para empezar a las 9 en punto, se vio trabada durante 50 minutos por una falla que parece sacada de un cuento de García Márquez: ¡imprimieron los padrones sin el espacio para la firma del votante!

Un descuido de principiantes que obligó a corregir toda la papelería in situ y desató la furia de los cientos de socios y socias que armaban filas interminables, cargados de incertidumbre y frustración.

El "Lobo" espera: 4 listas en carrera

Mientras la gente puteaba en la puerta por la desorganización, la elección sigue siendo un duelo de pronóstico reservado entre cuatro listas que buscan sentarse en el sillón presidencial de 4 y 53:

Carlos Anacleto por Usina Tripera .

Daniel Onofri por Arriba Gimnasia .

Toto Pueblo por Gimnasia Somos Todos .

Diego Patiño al frente de Unir a Gimnasia.

La presión es máxima, y los candidatos, sabiendo que cada voto cuenta, presentaron a sus "caballos de batalla" para la Dirección Deportiva, un cargo clave para la planificación futbolística del futuro.

Lista Candidato a Presidente Candidato a Director Deportivo Usina Tripera Carlos Anacleto Germán Brunati Arriba Gimnasia Daniel Onofri Lucas Licht Gimnasia Somos Todos Toto Pueblo Santiago Silva Unir a Gimnasia Diego Patiño Darío Aurellio

La inclusión de ídolos como el "Bochi" Licht (con Arriba Gimnasia) y el "Pelado" Silva (con Gimnasia Somos Todos) demuestra que se busca seducir al hincha con nombres de peso y mística futbolera para la secretaría técnica.

Boleta Única y restricciones: proceso blindado

Para intentar darle algo de seriedad al proceso, las cuatro agrupaciones se pusieron de acuerdo en usar boleta única, una novedad que busca abaratar costos y agilizar el recuento de votos.

Además de este cambio, hubo acuerdos clave entre los apoderados:

Mesas con menos gente: Se decidió un máximo de 500 socios por mesa para evitar el aglomeramiento y acelerar el trámite.

Sin DNI digital ni carnet: Para votar, solo vale el DNI físico . Nada de versiones digitales ni el carnet de socio. ¡A la antigua, sin chicanas!

Cierre de afiliación: A raíz de un pedido explícito de los apoderados, se puso candado: no se permite que nuevos fanáticos se asocien ni que aquellos con deudas o problemas regularicen su situación el día de la votación. ¡Aquí vota el que hizo los deberes antes!

#CGE #GELP Con demora arrancaron las elecciones en Gimnasia.

- Se desarrollaran de 9 a 19hs

- Para votar hay que asistir con DNI físico

- 15.586 socios empadronados para votar.



Los cuatro candidatos:

Carlos Anacleto, Daniel Onofri, Edgardo Medina y Diego Patiño. pic.twitter.com/fSa8cmD96j — Julián Barbetti (@BarbettiJulian) November 29, 2025

El traspaso del mando

Una vez que se conozca al nuevo mandamás, la dirigencia saliente tiene un plazo de cinco días para convocar a la reunión de traspaso de mando . Si se cumplen los plazos obligatorios del estatuto, todo indica que el nuevo ciclo dirigencial en el Lobo arrancaría formalmente entre el miércoles 3 o el jueves 4 de diciembre .

La elección marca un punto final para la conducción actual y el inicio de una renovación total. Los socios esperan que, más allá del papelón inicial, el nuevo presidente enderece el rumbo institucional y que el Lobo vuelva a rugir con fuerza en el plano deportivo.

El último comunicado del club

El Club informa a sus asociados y asociadas que por decisión de los apoderados de las listas que participarán en las próximas elecciones de nuestra institución –Usina Tripera, Arriba Gimnasia, Gimnasia Somos Todos y Unir a Gimnasia-, se han tomado las siguientes determinaciones:

–Se utilizará boleta única. –El corte del padrón será el jueves 27 a las 23:59 hs. Luego de ese horario no se podrán realizar pagos por autogestión, atención al socio ni ningún canal oficial. –El viernes 28 y sábado 29 la oficina de socios permanecerá cerrada. –Será requisito tener la cuota de noviembre 2025 al día, sin excepción. –Se podrá votar únicamente con DNI físico. No se aceptará DNI digital ni carnet de socio. –El horario de votación será de 9 a 19 hs. –Una vez realizado el corte del padrón, este estará disponible el viernes en la web oficial del club para consultar número de mesa y orden.

Agradecemos su compromiso y participación en este importante momento institucional.

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata