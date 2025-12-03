Elecciones en Gimnasia: ya votaron más de 4 mil socios y los cuatro candidatos

Pasadas las tres y media de la tarde de este lluvioso sábado 29 de noviembre 2025, más de cuatro mil socios de Gimnasia y Esgrima La Plata metieron sus votos en alguna de las 32 urnas que se distribuyen prolijamente dentro del enorme gimnasio polideportivo ubicado junto a su sede social de calle 4 entre 51 y 53, en pleno centro comercial y político de la capital bonaerense.

Entre las 11:30 y las 13:05 votaron los cuatro candidatos. Primero lo hizo el referente Diego Patiño, de Unir a Gimnasia; luego Carlos Anacleto, líder de Usina Tripera; más tarde Daniel Onofri, el dirigente de Arriba Gimnasia y finalmente Toto Pueblo, el referente de Gimnasia Somos Todos. Todos decidieron meter la boleta en la urna antes de almorzar.

Cabe recordar que el inicio del día electoral en Gimnasia se demoró demasiado. Un increíble error en las boletas, que no tenían lugar para que el votante estampara su firma, hizo que la gente que hacía cola afuera de la sede de calle 4 entre 51 y 53 se enojara por la demora de casi una hora. Luego se normalizó todo y ya no hubo gente esperando en la vereda, en fila hacia 53.

Ahora hay cola, pero no bajo la lluvia, sino dentro del Poli. Se vota rápido y no hay mayores trastornos. Se cree que durante lo que queda de la tarde se sumarían otros 4 mil socios a sufragar, en lo que sería la elección más concurrida de las últimas décadas. Al final del acto eleccionario, fijado para el horario de las 19:00, ofreceremos una cobertura amplia y detallada de los resultados.

Polideportivo Víctor Nethol, sede de las 32 urnas

El Polideportivo Víctor Nethol, el Poli, como se lo conoce comúnmente, fue inaugurado en 1978. Incluye gimnasios, pista de patín, sauna y una pista polideportiva. Tiene una capacidad para 3000 personas.

Su uso principal son los entrenamientos y partidos de basquet, futsal y voleibol, aunque también es usado para celebrar conciertos y otros eventos de carácter cultural, donde su capacidad se aumenta hasta los 5000 espectadores.

Boleta Única de Papel

Para intentar darle algo de seriedad al proceso, las cuatro agrupaciones se pusieron de acuerdo en usar boleta única, una novedad que busca abaratar costos y agilizar el recuento de votos.

Además de este cambio, hubo acuerdos clave entre los apoderados:

Mesas con menos gente: Se decidió un máximo de 500 socios por mesa para evitar el aglomeramiento y acelerar el trámite.

Sin DNI digital ni carnet: Para votar, solo vale el DNI físico . Nada de versiones digitales ni el carnet de socio. ¡A la antigua, sin chicanas!

Cierre de afiliación: A raíz de un pedido explícito de los apoderados, se puso candado: no se permite que nuevos fanáticos se asocien ni que aquellos con deudas o problemas regularicen su situación el día de la votación. ¡Aquí vota el que hizo los deberes antes!

Las cabezas de las cuatro listas Usina Tripera

Presidente: Carlos Anacleto

Vicepresidente 1.º: Guillermo Ezequiel Ibáñez

Vicepresidente 2.º: Ricardo Blas Casal

Vicepresidente 3.ª: Josefina Paz Gaskin Arriba Gimnasia

Presidente: Daniel Onofri

Vicepresidente 1.º: Manuel Mansanta

Vicepresidente 2.º: Emelina Molinari

Vicepresidente 3.º: Fabricio Gliemmo Gimnasia Somos Todos

Presidente: Edgardo Medina

Vicepresidente 1.º: Javier Novarini

Vicepresidente 2.º: Luis Ignacio Rey

Vicepresidente 3.º: Marcelo Gabriel San Pablo Unir a Gimnasia

Presidente: Diego Patiño

Vicepresidente 1.º: Juan Ignacio Larraza

Vicepresidente 2.º: Gastón Di Bella

Vicepresidente 3.º: Sebastián Gubia

El último comunicado del club

El Club informa a sus asociados y asociadas que por decisión de los apoderados de las listas que participarán en las próximas elecciones de nuestra institución –Usina Tripera, Arriba Gimnasia, Gimnasia Somos Todos y Unir a Gimnasia-, se han tomado las siguientes determinaciones:

–Se utilizará boleta única. –El corte del padrón será el jueves 27 a las 23:59 hs. Luego de ese horario no se podrán realizar pagos por autogestión, atención al socio ni ningún canal oficial. –El viernes 28 y sábado 29 la oficina de socios permanecerá cerrada. –Será requisito tener la cuota de noviembre 2025 al día, sin excepción. –Se podrá votar únicamente con DNI físico. No se aceptará DNI digital ni carnet de socio. –El horario de votación será de 9 a 19 hs. –Una vez realizado el corte del padrón, este estará disponible el viernes en la web oficial del club para consultar número de mesa y orden.

Agradecemos su compromiso y participación en este importante momento institucional.

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata