TOVIGGINO VS. VERÓN | Hoy, Central Córdoba recibe a Estudiantes: morbo y suspicacias en Santiago

El "Ferroviario" y el "Pincha" se medirán bajo la atenta mirada del árbitro Yael Falcón Pérez y la transmisión en vivo de TNT Sports. Será un choque de estilos y rachas que definirá el primer semifinalista del certamen. ¡Aquí no hay margen para la siesta!

"Ferroviario" con pecho inflado y localía

El equipo de Omar De Felippe llega a esta instancia con el lomo duro y una racha que asusta: siete partidos invicto (tres triunfos y cuatro empates). Los santiagueños no sólo se ganaron el derecho a jugar en su casa tras el "Batacazo" 2-1 ante San Lorenzo, sino que mostraron una fortaleza mental envidiable en el tramo final de la fase regular.

Central Córdoba se ubicó 4° en la Zona A (con 24 puntos), superando al "León" platense, lo que les da el beneficio de jugar con "su gente" empujando desde la tribuna. Figuras como Matías Perelló (autor de un gol clave en el último cruce ante el Pincha) y el despliegue de Leonardo Heredia serán fundamentales para intentar "pasar por arriba" al rival.

Central Córdoba (4-4-2): Alan Aguerre;

Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Brian Cufré;

Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin y Matías Vera;

Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

La "Mística Pincha" en busca de un triunfo épico

El Estudiantes de Eduardo Domínguez llega a este cruce con el pulso firme tras sacarse la "mufa" de tres derrotas consecutivas con un triunfo de alto vuelo ante Rosario Central, que venía como candidato. Ese 1-0 épico, con gol de Edwuin Cetré (pieza clave y figura a seguir), le dio el boleto disponible y dejó afuera a un peso pesado.

Para este partido, Domínguez recupera una pieza clave del mediocampo: Santiago Ascacíbar vuelve de la suspensión para poner la garra y el quite que el equipo necesita en estos cruces de eliminación directa. La solidez defensiva de Santiago Núñez y la dinámica de Cristian Medina serán las bases para intentar "bajar" al "Ferroviario" en su propia cancha.

Estudiantes (4-5-1): Fernando Muslera;

Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia;

Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré;

Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Duelos clave, reglas de playoffs y la sed de Libertadores

El antecedente reciente en la fase regular favorece a Central Córdoba, que "le pintó la cara" a Estudiantes en Santiago del Estero con un 2-0 (goles de Fernando Muslera en contra y Matías Perelló). El "Ferroviario" intentará repetir la hazaña y meter el segundo golpe. Pero enfrente está Estudiantes, con su mística, su buen juego y un equipo que vale 20 veces más que su oponente de hoy.

Ambos equipos persiguen el mismo sueño que se escapó por la Tabla Anual: conseguir el título del Clausura y asegurarse un pasaje directo a la Copa Libertadores. Por eso, este partido es a "vida o muerte".

Atención al Reglamento: La AFA puso las reglas claras: si hay empate en los 90 minutos, hay alargue (dos tiempos de 15), y si persiste la igualdad, se define en la ruleta de los penales.

El ganador de esta noche se cruzará en semifinales con el vencedor de la llave Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata, un partido que se jugará en el polémico Estadio Claudio Fabián Tapia, el lunes 1 de diciembre. De ganar ambos equipos de La Plata, se jugará en el bosque (Gimnasia de local) el tercer clásico del año entre el Lobo y el León, entre el Tripero y el Pincha.

Ficha del Partido