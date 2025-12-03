BERISSO | Lo atacaron cinco delincuentes y creen que una chica lo entregó

Un grave episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada de este sábado en Berisso, cuando un joven fue asaltado por cinco delincuentes en la zona de la Franja, precisamente en 129 y 34. La Policía investiga si la joven a la que había acompañado hasta su vivienda actuó como cómplice.

Según fuentes del caso, el joven había ido a tomar algo a la casa de un amigo en 8 y 134, donde conoció a una chica que no había visto antes. Cerca de las 3 de la mañana, decidió llevarla en moto hasta la puerta de su domicilio. Sin embargo, al llegar al lugar fue sorprendido por una banda que lo atacó de forma violenta.

Los ladrones lo golpearon hasta dejarlo tirado en el suelo y escaparon con su moto Siam Quirion 150, además de las zapatillas, el celular y un bolso. Tras la agresión, la víctima pudo caminar hasta encontrarse con un móvil policial, que lo trasladó al Hospital Larraín.

En la denuncia, aseguró que no sabe el nombre de la joven y que intentará obtenerlo a través de su amigo. Los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia del robo y determinar si el hecho fue premeditado.

La Policía analiza las cámaras de seguridad cercanas y busca testigos que hayan visto movimientos previos al ataque. El caso quedó en manos de la Justicia local.