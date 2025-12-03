Política | 29 Nov Usina Tripera al poder ELECCIONES EN GIMNASIA | Carlos Anacleto es el nuevo presidente del Lobo Si bien todavía no se han oficializados los resultados finales, los números exactos y los porcentajes que obtuvo cada candidato, lo cierto es que el referente de Usina Tripera, Carlos Anacleto se alzó con una contundente victoria por sobre Onofri, Toto y Patiño.