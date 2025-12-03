Política | 29 Nov
Usina Tripera al poder
ELECCIONES EN GIMNASIA | Carlos Anacleto es el nuevo presidente del Lobo
Si bien todavía no se han oficializados los resultados finales, los números exactos y los porcentajes que obtuvo cada candidato, lo cierto es que el referente de Usina Tripera, Carlos Anacleto se alzó con una contundente victoria por sobre Onofri, Toto y Patiño.
Sobre un total de 15.856 socios habilitados para votar, más de 7000 se acercaron a elegir a su nuevo presidente. La cifra es récord y superó ampliamente a los 6.222 electores del 2013, la mayor cantidad de triperos que fueron a sus urnas en las últimas décadas.
MESA 1:
Anacleto: 188 Onofri: 43 Patiño: 12 Medina: 9
MESA 2:
Anacleto: 168 Onofri: 43 Patiño: 21 Medina: 7
MESA 3:
Anacleto: 201 Onofri: 27 Patiño: 20 Medina: 2
MESA 4:
Anacleto: 206 Onofri: 2 Patiño: 10 Medina: 2
MESA 6:
Anacleto: 156 Onofri: 35 Patiño: 21 Medina: 7
Noticia en desarrollo...