La nafta, otra vez al alza: el país amaneció con un aumento de hasta $16 por litro

El Gobierno aplicó una nueva actualización en los impuestos que gravan a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida afecta directamente a los precios finales y ya comenzó a trasladarse a los surtidores.

La disposición fija un incremento de $15,56 por litro para la nafta, además de $0,95 correspondientes al impuesto al carbono. En el caso del gasoil, el ajuste es de $12,64 por litro, con recargos adicionales para la Patagonia y regiones que cuentan con un tratamiento fiscal diferencial.

En ciudades de la Región Capital, donde la nafta súper ronda los $1.550 por litro, el traslado del aumento impositivo dejará el precio cerca de los $1.570. Para un tanque de 50 litros, el gasto total superará los $78.000.

La aplicación del aumento se había mantenido suspendida durante varios meses para moderar el impacto sobre la inflación, pero el esquema volvió a activarse en noviembre en línea con los objetivos fiscales del Gobierno y la necesidad de recomponer ingresos tributarios.

La medida impactará también en los costos logísticos y de transporte, lo que podría sumar presión sobre los precios de bienes y servicios.

El esquema de actualización de los impuestos es trimestral y está vinculado al índice de inflación del INDEC, por lo que la posibilidad de nuevas subas permanece abierta para los próximos períodos.