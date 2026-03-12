BERISSO | una empresaria local volvió a destacarse en el Premio Mujer Empresaria Bonaerense

Berisso volvió a tener presencia en el Premio Mujer Empresaria Bonaerense, la distinción que reconoce a mujeres que impulsan proyectos vinculados al crecimiento económico y la innovación en la provincia.

En esta nueva edición, desarrollada el viernes, la empresaria local Cintia Carolina Ostrofsky obtuvo el galardón en la categoría Innovación Tecnológica por su labor al frente de Tecnon SRL. Su reconocimiento ratifica el avance del sector productivo liderado por mujeres en la región y el impacto que generan sus iniciativas en el entramado económico bonaerense.

La Cámara de Comercio de Berisso acompañó la postulación y destacó la importancia del mérito alcanzado, subrayando el valor de contar con representantes locales en premiaciones de alcance provincial. La institución volvió a participar activamente del evento, promoviendo la participación de emprendedoras y empresarias que llevan adelante proyectos que fortalecen el desarrollo de la ciudad.

La distinción a Ostrofsky además pone en relieve la innovación aplicada al sector productivo, una categoría que reúne a empresarias con iniciativas tecnológicas que transforman procesos y expanden oportunidades. Su logro se suma a otros reconocimientos que Berisso viene acumulando en la última década, consolidando su presencia en instancias provinciales.