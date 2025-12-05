Gimnasia despachó a Barracas, se metió en semis y sueña con la épica clásica ante Estudiantes | VIDEOS

¡Qué momento vive el "Lobo"! Ese equipo que hace un par de meses estaba con el agua al cuello, peleando por no irse a la B Nacional, hoy se ha transformado en una verdadera "revelación" y está a solo dos partidos de bordarse una estrella.

Gimnasia y Esgrima La Plata se cargó con justicia a Barracas Central, venciéndolo 2-0 en el polémico Estadio Claudio "Chiqui" Tapia, y se anotó en una semifinal que será HISTÓRICA ante el clásico rival: Estudiantes de La Plata.

Ni el más optimista de los hinchas triperos se imaginaba este golpe de timón. El equipo de Manuel Panaro y Franco Torres (los autores de los goles) demostró que tiene ADN copero y que la mano de su DT, Fernando "Lucho" Zaniratto, transformó un plantel desalmado en uno guerrero.

El VAR, Panaro y un primer tiempo de lujo

El partido ante el "Guapo" fue una radiografía de la esencia actual de este Gimnasia: compacidad, orden y pegar en el momento justo.

Dominio Total y el Gol V.A.R. (Min. 30): El "Lobo" salió a jugar un primer tiempo bárbaro, que Barracas no vio ni por televisión. Los de Zaniratto no dejaron ni tocar la pelota. El 1-0 llegó tras una gran jugada colectiva entre el Chelo Torres, Jeremías Merlo y Manuel Panaro. El propio Panaro la mandó a guardar. El gol fue anulado en primera instancia, pero tras una exhaustiva revisión de Baliño en el VAR, se convalidó la ventaja. El VAR AFA esta vez le dio la derecha al merecido ganador. Aguante y definición letal: en el complemento, el "Tripero" se replegó y le tocó sufrir, mostrando el oficio que le faltaba antes. Barracas se vino con todo: Bruera estrelló un cabezazo en el palo e Insfrán se lució con el pie ante Ignacio Tapia. Pero los del "Guapo" no fueron efectivos. El que sí lo fue es Franco Torres, que apareció sobre el cierre para liquidar el pleito con el 2-0 y asegurar el pase.

Análisis picante: este equipo sabe lo que quiere. No sólo clasificó por los goles, sino por entender los momentos. Es un calco de lo que vivió en la victoria ante Unión en Santa Fe. Zaniratto puso un equipo con el lomo duro que ahora va por la página dorada.

La revancha personal de Zaniratto

El DT Fernando "Lucho" Zaniratto tiene su prueba de fuego, y es personal. Su segundo interinato en Gimnasia había arrancado con la única derrota que registra hasta ahora: ¡justamente ante Estudiantes!

Desde aquel traspié, el DT metió una racha demoledora de cinco triunfos al hilo (cuatro de ellos como visitante: River, Platense, Unión y Barracas; además de Vélez de local), recibiendo apenas un gol. La revancha, sin dudas, es un condimento extra para este clásico de semifinales.

El éxito del "Lobo" tiene nombres propios y decisiones audaces del DT:

Los dos 5 (Augusto Max y Nico Barros Schelotto): no sólo "meten y raspan" sino que juegan y mucho . Nico (hijo de Guillermo), es el que maneja los hilos y es un pleno total de Zaniratto .

Enzo Martínez: el central uruguayo entró por la decisión picante de sacar al capitán Suso y se consolidó como una fija por su seguridad.

El "Chelo" Torres y el perdón: aunque falló dos goles inexplicables antes del 2-0, Torres siempre colabora y es clave.

Insfrán, el arquero de los milagros: el "1" Insfrán ganó seguridad desde aquel penal atajado a Borja en el Monumental, una atajada que prácticamente evitó el descenso del "Lobo". Hoy es garantía de arco en cero.

¡Clásico histórico! El derbi platense en semifinales

Ahora sí, el plato fuerte: Gimnasia se medirá ante Estudiantes en una instancia que es inédita. Es la primera vez que se cruzan en una semifinal de este calibre.

La localía es para el "Lobo" (quedó séptimo en la fase regular, el "Pincha" octavo), lo que significa que El Bosque será una caldera. Con el historial en contra, pero el envión anímico a favor, Gimnasia tiene la chance inmejorable de escribir la página más gloriosa de su historia reciente: ganar el clásico en una semifinal y meterse en la final del torneo.

¡El sueño tripero está más vivo que nunca! El desafío es monumental: dejar atrás a Estudiantes para coronar una resurrección que muy pocas veces se ha visto en el fútbol argentino. Pero todavía falta...