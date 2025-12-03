Acerías Berisso: trabajadores intensifican los escraches ante el riesgo de quiebra y el traslado de la producción

Los trabajadores de Acerías Berisso volvieron a manifestarse con fuerza tras varios meses de conflicto. Esta vez llevaron su reclamo a los domicilios de los responsables de la empresa, a quienes acusan de intentar trasladar la producción a otra planta y abandonar la histórica fábrica del distrito. La tensión se profundizó en las últimas horas ante la decisión patronal de no pagar los salarios e indemnizaciones adeudadas.

En ese marco, Carlos Lazarte, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aseguró que los dueños de la firma evalúan presentarse en quiebra sin saldar los compromisos laborales pendientes. Frente a ese escenario, los operarios decidieron recrudecer su plan de lucha y realizaron un escrache frente al domicilio de uno de los socios exigiendo respuestas.

A través de un comunicado público, el cuerpo de delegados fue contundente:

“Esta definición confirma el abandono total y la irresponsabilidad patronal frente a las familias que sostuvieron la actividad productiva durante años”, señalaron en redes sociales.

El conflicto comenzó a fines de octubre, cuando los 50 empleados de la planta fueron despedidos y resolvieron tomar las instalaciones. Aunque una conciliación obligatoria ordenó el desalojo y garantizaba la continuidad laboral, cuando los trabajadores intentaron retomar sus tareas encontraron el ingreso cerrado.

Con la continuidad económica de muchas familias en riesgo, los operarios anunciaron la creación de un fondo solidario para sostener a quienes quedaron sin ingresos. A través de aportes voluntarios, buscan acompañar a los despedidos mientras avanza el reclamo sindical. Las contribuciones pueden realizarse al alias Acerias.berisso del Banco Galicia, a nombre de Carlos Lazarte.

Además, quienes necesiten más información pueden comunicarse al 221 6321123. “Cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a sostener a las familias que pelean por sus derechos. Que nadie quede solo en esta lucha”, expresaron los trabajadores, que ya evalúan nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas.