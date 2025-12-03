Inflación a la mesa: el último mes del año ajusta con fuerza

En Argentina, los calendarios no sólo cuentan días: también adelantan subas. El comienzo de diciembre llega con un movimiento sincronizado que empuja los precios de los transportes, combustibles, tarifas y servicios, transformando lo cotidiano en un ejercicio de resistencia económica. Lo que para muchos fue una alerta, ahora se volvió paisaje: el último mes del año abre con ajustes que pegan directo en los bolsillos y anticipan un 2026 igualmente desafiante.

El transporte público, vital para millones, vuelve a marcar ritmo. En el Gran La Plata, el boleto mínimo de los micros cruza por primera vez la barrera de los $700, producto de un aumento extraordinario ligado a acuerdos paritarios. Cada tramo de recorrido sube y configura una escala que grafica el costo de moverse en una ciudad donde el sueldo no viaja a la misma velocidad que las tarifas.

Mientras tanto, el sector de la salud privada refuerza su dinámica de incrementos atados al IPC. Las prepagas aplican ajustes cercanos al 2,3%, replicando el índice inflacionario pero alejándose de la elasticidad de ingresos de sus afiliados. Lo que hace unos años parecía un servicio premium hoy se siente más como un desafío de permanencia: mantener la cobertura ya no es sólo una elección de salud, sino un esfuerzo financiero.

En el universo de la vivienda, la escena no es menos compleja. Los contratos aún regulados por índices de ajuste registran actualizaciones más moderadas, pero lejos de livianas: casi un 29% para diciembre, en un contexto donde los hogares siguen destinando una porción creciente de sus ingresos al alquiler. La baja estadística deja un eco claro: menos aceleración no es lo mismo que alivio.

La electricidad se suma a la lista. Lo dispuesto por la Provincia impactará en la boleta de diciembre, con subas promedio del 3,6%. No parece un número estridente en el papel, pero sí lo es en la factura acumulada: usuarios residenciales verán un salto que no se detiene cuando diciembre empiece a cerrar su balance.

Y la nafta vuelve a ser protagonista. La activación parcial de impuestos sobre los combustibles empuja nuevamente los valores en surtidor. La súper sube más de $16 por litro sólo por carga impositiva. Cada visita a la estación de servicio se convierte así en un recordatorio de que el costo de vivir se almacena en pequeños aumentos, que sumados son un techo más bajo para la planificación familiar.