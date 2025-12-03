BERISSO | El caso Ainara Buschiazzo vuelve a tensarse: familia reclama que se investigue como femicidio

La muerte de Ainara Buschiazzo, hallada sin vida el 10 de febrero de 2025 en una vivienda de 68 y 128, volvió a colocarse en el centro del debate judicial tras la presentación de nuevos planteos por parte de su familia y su entorno cercano. El círculo íntimo sostiene que la joven no se suicidó, sino que fue víctima de un femicidio

Según el relato de su madre y amigas, quienes ingresaron a la casa aquel día, Ainara fue encontrada “colgada con una sábana floja, sin tensión”, apoyada sobre el mentón, lo que permitió bajarla sin resistencia. El cuarto, además, presentaba desorden, una banqueta mal posicionada y la cama corrida, elementos que —aseguran— resultan incompatibles con un suicidio. La necropsia determinó que el cuerpo tenía golpes.

En sus testimonios, amigas cercanas afirmaron que habían visto en Ainara hematomas recientes y otros más antiguos en distintas partes del cuerpo, como muñecas, cadera y un brazo. Indicaron que ella intentaba ocultarlos con maquillaje y que temía por la violencia física y psicológica ejercida por su pareja, Nazareno Ifrán, a quien señalan como el principal sospechoso.

Horas antes de su muerte, Ainara había recibido mensajes vinculados a una presunta infidelidad de Ifrán. Poco después, se dirigió a la casa de la familia del joven, donde —según registros de la causa— él entró y salió varias veces en pocos minutos. Tras ese episodio, Ainara dejó de responder mensajes.

Otro punto que la familia considera clave es que Ifrán se presentó solo en la comisaría con lesiones visibles, que —afirman— serían compatibles con un forcejeo. Además, el celular del joven apareció escondido en el lavadero de la casa de Ainara, aunque su actividad en redes continuó en paralelo, lo que generó más sospechas.

La jueza Marcela Garmendia aceptó a la familia como particular damnificada, representada por los abogados Cristian González y Gastón Jesser, quienes solicitaron formalmente que la causa sea recaratulada como femicidio.

Los familiares también denunciaron dilaciones en la investigación. El 19 de marzo de 2025 pidieron peritajes completos a los teléfonos de Ainara e Ifrán, pero ante la falta de avances presentaron un reclamo por retardo de justicia el 14 de abril. Las medidas recién se concretaron el 9 de junio. El 1° de julio solicitaron copia de esas pericias, pero —según denunciaron— durante meses la fiscalía alegó no contar con los medios técnicos para visualizar la información. En noviembre, la familia aportó un pendrive para agilizar la entrega.

Con todos los elementos reunidos —antecedentes de violencia, inconsistencias en la escena, lesiones comprobadas y demoras en las pericias—, la familia exige que la investigación abandone la hipótesis de suicidio y avance con perspectiva de género. La causa sigue en manos de la fiscal Ana Medina, quien tomó declaración a testigos, incluido el propio Ifrán.

Mientras tanto, el reclamo de los allegados se mantiene firme: “Queremos saber qué pasó con Ainara y que se investigue a fondo”.