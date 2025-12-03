Ensenada: ¿Cómo está la adolescente que fue quemada por una vecina?

Una adolescente de 13 años de Ensenada permanece internada en estado delicado luego de haber sufrido graves quemaduras durante un conflicto vecinal que terminó de manera brutal. La menor fue trasladada al Hospital Garrahan, donde continúa con un complejo tratamiento y, según su familia, “está luchando por su vida”.

El hecho ocurrió en la zona de 36 y 123, en la localidad de El Dique, cuando dos chicas de la misma edad comenzaron a discutir porque una de ellas había prendido fuego hojas en la vía pública. La situación escaló rápidamente y, en medio del enfrentamiento, la agresora golpeó a su vecina con una escoba prendida fuego, provocándole serias lesiones en el rostro, cuello y fosas nasales.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Gutiérrez, adonde ingresó con quemaduras visibles y dificultades respiratorias. Tras las primeras curaciones, los médicos dispusieron su derivación al Garrahan debido a la gravedad del cuadro. Allí, la adolescente debe ingresar diariamente al quirófano para la limpieza y tratamiento de las heridas.

Mientras tanto, la familia inició una cadena de oración y una colecta solidaria para asistir a la madre de la joven, quien tiene otros seis hijos a cargo y atraviesa una situación económica muy complicada.

El caso quedó en manos de la UFI de Menores y del Servicio Local de Ensenada, que ya iniciaron actuaciones de oficio para determinar las responsabilidades. La presunta agresora, también de 13 años, vive frente a la casa de la víctima y se encuentra bajo seguimiento de las autoridades competentes.

El episodio generó conmoción en el barrio y reavivó el debate sobre los conflictos vecinales y el acompañamiento estatal en situaciones que involucran a menores de edad.