Ensenada: atraparon a dos ladrones tras robar una moto en Catella | VIDEO

La Policía de Ensenada detuvo a dos jóvenes acusados de robar una Yamaha Crypton 110 en la vía pública y darse a la fuga. El operativo cerrojo montado tras un llamado al 911 permitió interceptarlos a pocas cuadras del hecho y recuperar la moto con daños visibles y su documentación.

Voceros de seguridad explicaron que el asalto ocurrió en la zona de 122 y 35, donde la víctima fue sorprendida por dos ladrones que escaparon rápidamente. Minutos después, personal motorizado recibió la alerta y comenzó la búsqueda de los sospechosos, uno de los cuales fue descripto como rengo y con dificultades para caminar.

En medio del operativo, ubicaron a un joven con características similares en 128 y 36. Mientras los efectivos lo identificaban, una vecina se acercó y advirtió que el sujeto había ingresado una moto a su terreno. Al ingresar, los agentes confirmaron que se trataba de la Yamaha robada.

El segundo implicado fue detenido poco después por personal de otra dependencia policial en la misma zona. Ambos fueron trasladados a la comisaría Tercera de Ensenada junto a la moto recuperada, que presentaba daños a la vista.

La investigación quedó en manos de la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial La Plata y de la UFIJ del Joven N° 1, debido a la participación del menor de edad. Según fuentes del caso, también se incorporaron registros fílmicos que documentan parte del recorrido de los sospechosos antes de su aprehensión.