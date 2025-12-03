LA PLATA | Principio de incendio en la Torre 1 de la Municipalidad

Un principio de incendio generó preocupación este mediodía en la Torre 1 de la Municipalidad de La Plata, donde personal de Bomberos debió intervenir de inmediato al detectarse humo que provenía de uno de los baños del edificio.

Las versiones iniciales de quienes se encontraban en el lugar indicaron distintas ubicaciones del foco: algunos mencionaron el piso 15, otros el 14 y otros el 13. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la situación obligó a activar el protocolo de emergencia y a evacuar parcialmente algunos sectores.

Según las primeras hipótesis, el origen del incidente habría sido una colilla de cigarrillo mal apagada que, al quedar encendida, generó el humo que activó las alarmas internas.

Mientras los bomberos trabajaron para ventilar y verificar que no hubiera riesgos mayores, los trabajadores permanecieron en la vereda a la espera de poder regresar a sus oficinas. Por el momento, no se registraron personas heridas y el edificio volvió a la normalidad tras el control del foco.



