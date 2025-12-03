CLÁSICO PLATENSE | El lunes la ciudad vibrará con el duelo entre el Lobo y el León

La semifinal del Torneo Clausura entre Estudiantes y Gimnasia ya tiene día y horario confirmados, luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) interviniera ante la superposición de eventos deportivos y culturales que concentrarán a miles de personas en La Plata el próximo domingo. Tras varias reuniones con las áreas de seguridad, el organismo resolvió que el clásico platense se dispute el lunes 8 de diciembre.

La decisión estuvo motivada por un cronograma cargado: ese domingo, la capital provincial será sede de la definición de la Copa de Oro del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo Roberto Mouras, actividad que requiere un operativo de control y tránsito de gran escala. A eso se suma la segunda función del recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único, otro evento masivo que demanda recursos policiales y logísticos adicionales.

Luego de la clasificación de Gimnasia frente a Barracas Central, el certamen aguardaba la confirmación oficial para definir a uno de los finalistas. Si bien inicialmente se evaluó mantener el encuentro el domingo, finalmente se fijó para el lunes a las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Pese a la resistencia inicial de la televisión —que pretendía sostener el clásico en la tarde dominical— el feriado nacional facilitó el cambio, ya que no afectará la concurrencia del público a un duelo decisivo que volverá a paralizar a la ciudad.