38+38: 75 en AFA | Hoy se cumple una década del papelón mundial y Chiqui Mafia sigue manchando la pelota

Diez años después, el jueves 3 de diciembre de 2015 sigue siendo recordado como una de las noches más insólitas en la historia del fútbol argentino. Aquella elección en la Asociación del Fútbol Argentino, que debía definir al sucesor de Julio Humberto Grondona, terminó convertida en un escándalo internacional:

Una votación de 75 asambleístas que arrojó 76 votos, con un empate imposible de 38 a 38 entre Marcelo Tinelli y el presidente interino, Luis Segura.

La jornada había comenzado con un clima de tensión creciente. Por primera vez en décadas, dos modelos de conducción se enfrentaban abiertamente en las urnas. De un lado, Marcelo Tinelli, con el apoyo de varios clubes de Primera.

Del otro, Luis Segura, sostén del “viejo orden” grondonista y con fuerte respaldo del Ascenso y las ligas del interior. Sin embargo, lo que debía ser una elección histórica se transformó en un símbolo de desprolijidad dirigencial.

Al abrir los sobres, los dirigentes descubrieron lo inexplicable: había más votos que votantes. Uno de los sobres contenía dos boletas idénticas, un error que nadie detectó a tiempo y que derivó en el resultado final imposible.

La escena, transmitida en vivo, recorrió el mundo como ejemplo de vergüenza. Tinelli criticó duramente el procedimiento y Segura lo calificó de “situación insólita”. Lo cierto es que ningún sector logró imponerse y la AFA quedó paralizada.

El empate detonó una crisis que se profundizó en los meses siguientes. La falta de consenso interno, las presiones políticas externas y las denuncias cruzadas por irregularidades llevaron a que la Inspección General de Justicia suspendiera los nuevos comicios.

Finalmente, la FIFA interviniera la AFA mediante una Comisión Normalizadora en 2016. Fue la señal más clara de que la estructura heredada de la era Grondona ya no podía sostenerse.

Ese caos institucional abrió el camino para una reconfiguración total del poder. Las negociaciones internas, el desgaste de los viejos liderazgos y la necesidad urgente de estabilizar la conducción desembocaron, en 2017, en la elección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente.

Su llegada representó la consolidación del bloque del Ascenso y el inicio de un ciclo que, con respaldo creciente de los clubes más importantes, se mantiene hasta la actualidad.

A una década del 38-38, el episodio sigue siendo más que un recuerdo vergonzoso. Fue el punto de quiebre que expuso la fragilidad del sistema, aceleró la intervención internacional y dio nacimiento a una nueva etapa política en la AFA. Un papelón que, paradójicamente, redefinió el mapa de poder del fútbol argentino.