BERISSO | La auditoría golpea a Cagliardi: un 2023 con gastos sin respaldo y cuentas en rojo

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires difundió los resultados de la auditoría del ejercicio 2023 de la Municipalidad de Berisso y el documento dejó al descubierto un escenario crítico para la administración de Fabián Cagliardi.

Lejos del discurso oficial de orden y gestión, las cifras arrojan un déficit financiero de $621.430.034,51 y una ejecución presupuestaria que superó por más de $1.712 millones lo aprobado originalmente. Un desfasaje que, para el organismo provincial, expone la falta de previsión y control interno sobre el gasto público.

El informe apunta directamente al intendente y a su equipo: se aplicaron multas por $1.000.000,00 a diferentes funcionarios y cargos solidarios por $3.906.312,43, lo que obliga a reintegrar recursos al municipio.

Sólo Cagliardi deberá afrontar una multa personal de $300.000,00, además de responder por la devolución del monto millonario desaprobado. La sanción no es menor: implica responsabilidad administrativa por la mala utilización de fondos públicos.

Pero las multas son apenas la superficie de un problema mayor. La auditoría detalló que el presupuesto aprobado ascendía a $16.444 millones, pero la ejecución real trepó a $17.182 millones, dejando al descubierto un gasto por encima del crédito autorizado.

Aunque el Concejo Deliberante convalidó posteriormente el exceso, la maniobra evitó una penalidad mayor, pero no oculta el trasfondo: la gestión municipal gastó más de lo que tenía, y sin respaldo financiero.

El cierre del ejercicio tampoco ofrece alivio. Los fondos de libre disponibilidad, es decir, el dinero que puede utilizarse sin restricciones, terminaron el año en negativo por $661.229.859,04.

Según el Tribunal, esa cifra evidencia el uso de partidas con afectación específica para cubrir gastos corrientes, una práctica prohibida que compromete seriamente la estabilidad financiera del municipio.

Peor aún, durante el proceso de descargos ningún funcionario presentó argumentos o documentación que justificara semejante desbalance.

La auditoría deja una advertencia clara: 2023 no fue un año de administración eficiente, sino de desorden fiscal y decisiones que empujaron a Berisso a un rojo histórico.

Y mientras la gestión de Cagliardi busca proyectar continuidad política, el informe del Tribunal de Cuentas se convierte en un recordatorio incómodo de una deuda que no sólo es económica sino también institucional.