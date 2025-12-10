Villa Celina vibro con la entrega de trofeos y la fiesta de NEHUEN Producción

El sábado pasado, a las 21 hs, el club de barrio de Villa Celina se llenó de energía y música para la entrega de trofeos a los equipos de Babifútbol del Club Huracán (categorías 2013‑2019). La noche arrancó con la vibra típica de los barrios porteños: luces que parpadeaban, niños que corrían y el murmullo de los vecinos que se reunían para celebrar los logros de sus peques.

NEHUEN Producción (@newenproducciones) colaboró con el evento y, al estilo de una verdadera productora, trajo al escenario a una lista de artistas que le puso todavía más onda al festejo. Entre ellos estuvieron:

- Chino Maradona , que apareció acompañado de su esposa, sumando glamour al encuentro.

Adrián , productor y animador que mantuvo el ritmo de la noche con su carisma.

Fabián de Los Dorados , quien abrió la jornada con sus acordes que hicieron mover al barrio.

Hernán Scarsini , quien rindió un emotivo tributo al "Potro" Rodrigo.

, quien rindió un emotivo tributo al “Potro” Rodrigo. - Jorge Ávila, cantante de Los Ávila de cumbia, que cerró la noche con la cuota de música tropical local.

Un dato que añadió aún más color al evento fue la presencia de Dancing Buss, el “coche‑fiesta” gigante que se ha convertido en la movida ideal para cualquier celebración – desde despedidas hasta bodas y, por supuesto, fiestas de barrio. El vehículo, totalmente equipado con sonido e iluminación, se transformó en el punto de encuentro de los más jóvenes y de los que ya no lo son tanto.

“Una producción con mucho heart y energía, ¡gracias a NEHUEN Producción!” – representante de la productora.

“Dancing Buss transforma cualquier fiesta en una experiencia única.” – equipo de Dancing Buss.

La velada culminó con la entrega de los trofeos, que brillaron bajo las luces y se convirtieron en el símbolo de la dedicación y el esfuerzo de cada jugador. Desde la organización, se anunció que NEHUEN Producción continuará su gira por diferentes clubes de barrio de la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no hay fechas confirmadas. Además, la productora confirmó que durante todo este mes seguirá trabajando en varios eventos, llevando a distintos artistas y sumando nuevas propuestas a la escena local.