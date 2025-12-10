Meta 2025: la Facultad de Artes presenta la muestra anual de los futuros diseñadores con una mirada sobre la realidad

El Auditorio Peluso de la Facultad de Artes de la UNLP se prepara para convertirse en un escenario donde la creatividad deja de ser un ejercicio interno para transformarse en discurso público.

META, la muestra anual de estudiantes de Diseño en Comunicación Visual, más que un cierre académico, aparece como un manifiesto de autonomía, síntesis y compromiso profesional. Aquí, los proyectos se despojan de la teoría para dialogar con el territorio y con problemáticas que atraviesan a la sociedad.

El valor de este encuentro no reside únicamente en exhibir trabajos finales, sino en evidenciar que el diseño —cuando se concibe como pensamiento estratégico— es capaz de producir sentido, intervenir realidades y ofrecer soluciones. Las piezas desarrolladas a lo largo del Taller 5C son el resultado de un proceso de investigación constante, diagnósticos situados y decisiones comunicacionales que responden a necesidades tangibles.

La edición 2025 reúne diversidad temática y profundidad conceptual: desde el abordaje de la ansiedad juvenil hasta campañas sobre hábitos saludables, pasando por reflexiones sobre turismo alternativo, incendios forestales, lecturas multimediales, mitologías argentinas y cultura deportiva universitaria.

Cada propuesta, lejos de ser un ejercicio aislado, se enfrenta a la responsabilidad de interpelar al espectador. Ese es quizás el rasgo más potente del recorrido: los estudiantes ya no hablan para ser evaluados, hablan para el público.

Lo que META pone sobre la mesa es el entendimiento del diseño como acto social. Un lenguaje que puede sensibilizar, denunciar, promover cambios o incluso imaginar futuros posibles. Por eso, la apertura al público es fundamental: invita a reconocer el rol del diseño como herramienta transformadora y a comprender el proceso formativo que lo sostiene.

Este martes 9 de diciembre, a las 18, en la sede Fonseca de la Facultad de Artes, META abrirá sus puertas con entrada libre, permitiendo que la comunidad se acerque, observe, dialogue y sea parte de este ecosistema creativo que la universidad pública sostiene y proyecta.