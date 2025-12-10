Ensenada: golpeó e intentó matar a su madre

Un operativo policial se desplegó en Ensenada por un violento ataque, en la que una mujer denunció que su hijo ingresó violentamente a su vivienda de 36 y 128 y la atacó con un tirante de madera. La mujer sufrió lesiones y pidió asistencia urgente a la Policía.

Los efectivos llegaron al lugar y establecieron que el agresor tomó dos cuchillos dentro de la casa e intentó herirla mientras prendía fuego un colchón. La situación generó alarma entre los vecinos, que observaron cómo el conflicto escalaba dentro del domicilio.

Al ver a los policías, el joven escapó por los fondos de la propiedad, cruzó un zanjón y corrió hacia un descampado. El personal inició un operativo cerrojo hasta ubicarlo en 127 y 38 bis, donde volvió a huir y exhibió un arma blanca en actitud amenazante contra los agentes que intentaban detenerlo.

Durante la fuga, el sospechoso descartó el cuchillo y se arrojó a un segundo zanjón, donde fue reducido por integrantes del Grupo Motorizado Departamental. En el lugar del ataque se secuestraron dos cuchillas de unos 30 centímetros y otra arma blanca quedó incautada tras su aprehensión.

Los agentes trasladaron al joven y los elementos secuestrados a la comisaría Tercera. La UFIJ N° 5 del Departamento Judicial La Plata tomó intervención en la causa, que quedó caratulada como "tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas contra el personal policial".