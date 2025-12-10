BERISSO | Robaron en la Técnica Nº1 y los vecinos explotaron por la inseguridad

La Escuela Secundaria Técnica Nº1 de Berisso volvió a ser blanco de la delincuencia en las últimas horas. Durante la madrugada, desconocidos barretearon una ventana que da al patio y lograron acceder al interior del establecimiento, donde desvalijaron distintos sectores sin ser advertidos.

Según se informó, los delincuentes se llevaron al menos diez tablets, alrededor de cinco notebooks, estaciones de soldado, kits de herramientas, routers, teclados, mouse, pendrives y diversos elementos de valor que forman parte del equipamiento educativo.

El escruche fue descubierto por el propio director al presentarse en la institución, y rápidamente alertó a la comunidad educativa y autoridades. Lo más llamativo es que la escuela estaba por trasladar todo el material para resguardarlo durante las vacaciones de verano, justamente a raíz de los reiterados episodios de inseguridad que sufre el barrio. Sin embargo, los ladrones se anticiparon y vaciaron gran parte del equipamiento.

La situación reabre el debate sobre la falta de medidas de prevención en establecimientos públicos y expone una problemática que preocupa cada vez más a vecinos y docentes: la sensación de desprotección y el impacto directo que estos robos generan en la educación de los estudiantes.