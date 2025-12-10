Están re locos: Gimnasia cobraría un bono extra y las plateas para el clásico con Estudiantes

El clásico del lunes no solo será un encuentro de alta temperatura por lo que está en juego dentro del campo. Es también una prueba institucional, atravesada por la complejidad de una transición dirigencial y una caja exhausta, que obliga a tomar decisiones difíciles con los ojos del público encima.

Entre los socios comenzó a circular una duda inquietante: ¿Se cobrarán las plateas para este partido? La idea no estaba contemplada en los planes, pero la realidad fiscal apura alternativas.

Aunque no se confirmó un cobro directo, se baraja la aplicación de un bono optativo, concebido tanto para quienes tienen abono a platea como para quienes asisten regularmente a las generales. La lectura es clara: el club necesita ingresos urgentes sin desatar un conflicto con su propia gente.

La nueva gestión recibe un escenario con salarios pendientes, reclamos de proveedores y responsabilidades acumuladas que no esperan.

En ese marco, la dirigencia entrante mide cuidadosamente cada paso, consciente de que este clásico es uno y dejó trascender una alta fuente de conducción —“El que quiere ayudar lo hace y el que no puede, no paga”— resume el equilibrio fino entre necesidad y legitimidad.

Mientras la política interna debate esquemas de financiamiento, el plantel también tiene sus propias incógnitas. Tras el triunfo frente a Barracas, volvió a los entrenamientos con ojos puestos en la recuperación física de varios nombres.

Alejandro Piedrahíta, ausente el lunes por una dolencia muscular, será evaluado por los médicos para definir si puede decir presente. Juan Pintado, que salió con molestias sobre el final, tampoco está fuera del radar técnico.

La revisión médica, tan rutinaria como decisiva, se inscribe en otra pulseada: llegar con lo mejor a un encuentro cargado de tensión emocional.

Así, el clásico del lunes se expresa como una radiografía perfecta del club: urgencia económica, transición política, lealtad social y expectativas sobre el equipo, todo condensado en veinte horas de fútbol. Lo que ocurra en la cancha será importante, pero lo que pase alrededor puede marcar aún más el tono del futuro inmediato.