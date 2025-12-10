Con el plantel más humilde entre los semifinalistas, Gimnasia aulla fuerte para asustar a los ricos

El Clausura 2025 ingresa en etapa de definición y las semifinales tendrán un condimento especial: además de un clásico platense con alto voltaje, el cruce expone una brecha económica contundente. Mientras Boca, Racing y Estudiantes aparecen como potencias en materia de planteles y presupuesto, Gimnasia se presenta como el tapado de la competencia, con el equipo de menor valor de mercado según Transfermarkt.

A contramano del peso financiero de sus rivales, el equipo de La Plata logró meterse entre los cuatro mejores con una campaña en ascenso que, hace pocas semanas, parecía impensada. Pasó de pelear por la permanencia a instalarse en una semifinal que lo enfrenta a Estudiantes, mientras que Boca y Racing deciden la otra llave.

Los números explican el contraste. Boca encabeza la tabla de valuaciones con 83,35 millones de euros, Racing lo sigue con 77,23 millones y Estudiantes completa el lote con 46,58 millones. Muy lejos de esos montos aparece Gimnasia, cuyo plantel está tasado en 16,88 millones de euros, casi tres veces menos que su rival directo y cinco veces menos que los de la otra semifinal.









Pero la diferencia no se reduce al precio del plantel: Xeneize y Academia cuentan con 33 jugadores, Estudiantes con 28, mientras que el Lobo reúne 34 futbolistas con una particularidad clave —es el grupo más joven de los semifinalistas, con una media de 25,8 años, frente a los 28,3 de Boca, 27,2 de Racing y 27,5 del Pincha.

Lejos de intimidarse por la disparidad, Gimnasia se aferra a su envión futbolístico, al desgaste superado y a la convicción construida desde el esfuerzo colectivo. El contexto marca la desventaja, pero el presente invita a creer que la historia no se define en la planilla contable, sino adentro de la cancha. En la previa del clásico, la ilusión del pueblo tripero vuelve a encenderse.