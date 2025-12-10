CLÁSICO PLATENSE | Facundo Tello, entre rachas y recuerdos: así les fue a Estudiantes y Gimnasia con el árbitro designado

Facundo Tello vuelve a escena en La Plata para impartir justicia en una nueva edición del clásico. Su nombre no pasa inadvertido para ninguno de los dos equipos: tanto Estudiantes como Gimnasia lo conocen bien, con un recorrido parejo en cantidad de partidos pero con sensaciones diferentes según el lado que se mire.

El Pincha acumula 22 encuentros dirigidos por él, con un saldo favorable que se expresa en números: 10 victorias, 8 empates y apenas 4 derrotas. El último antecedente todavía está fresco en la memoria albirroja —aquel 2-0 en UNO, durante octubre pasado— partido que reforzó la buena estadística bajo la conducción del bahiense.

Del otro lado, Gimnasia registra también 22 partidos con Tello en la cancha, aunque con un balance menos positivo: ganó 7, empató 5 y perdió en 10 ocasiones. Su primer cruce se remonta a 2016, en un 1-0 frente a Arsenal en Sarandí, mientras que uno de los recuerdos más celebrados por el pueblo tripero aparece en 2023, cuando el Lobo quebró una sequía de 13 años ante Estudiantes con un 2-1 histórico en el Bosque.

Tello también dejó capítulos polémicos. A lo largo de estos partidos expulsó a tres jugadores mens sanas, incluida la roja a Nelson Insfrán en el clásico de 2024, en la jugada que derivó en penal y terminó con el 4-1 definitivo convertido por José Sosa.

Con antecedentes para revisar, estadísticas para debatir y recuerdos que todavía levantan temperatura, el árbitro volverá a estar en el centro de la escena de un cruce que promete intensidad.

