Policiales | 4 Dec

VIDEOS

Ensenada: fuerte accidente en Bossinga y Perú

El accidente ocurrió el miércoles por la tarde. Un motociclista terminó herido y fue derivado al Hospital Horacio Cestino de Ensenada. Acá, los dos videos:

TAGS: ACCIDENTE, ENSENADA, CHOQUE, HOSPITAL CESTINO

El choque se produjo alrededor de las 13:40 cuándo una motocicleta aparentemente cruzó en rojo y fue embestida por un vehículo marca Renault. La víctima voló por el aire y cayó en el asfalto. Ocurrió en la esquina de Bossinga y Perú, en la ciudad de Ensenada.

El hombre, identificado cómo T.J.E. de 27 años, terminó herido y fue atendido por el SAME y derivado al hospital Cestino. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Así fue el choque

