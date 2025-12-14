Otra crisis en el peronismo: Un funcionario pidio la renuncia de Cristina en el PJ y lo echaron

Un nuevo capítulo en la interna del peronismo sacudió al gabinete de Axel Kicillof. Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, le pidió la renuncia a Eduardo Felipe Vallese, asesor que llevaba apenas cuatro meses en su cargo. La determinación llegó luego de que Vallese presentara un amparo ante la Justicia para solicitar que Cristina Fernández de Kirchner abandone su rol al frente del Partido Justicialista a nivel nacional.

“Solicité la renuncia de Vallese luego de que decidiera, sin consulta ni aval, pedir ante la Justicia Electoral la salida de Cristina de la presidencia del PJ”, informó Correa en un comunicado difundido en sus redes sociales.



El funcionario reconoció el derecho del asesor como afiliado justicialista, pero fue tajante al remarcar: “Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”.

El ministro también defendió a la exmandataria y reforzó el discurso del sector que todavía responde a su liderazgo. Sostuvo que la mayoría del peronismo rechaza lo que considera una persecución judicial hacia Cristina Kirchner y volvió a apuntar contra “el poder real” por desplazarla del escenario político.

La presentación que originó el conflicto no sólo pedía su renuncia, sino también un llamado a elecciones internas y un proceso de depuración dentro del partido. El texto fue firmado por Vallese, Margarita Alicia Villegas y César Augusto Arias, con patrocinio del abogado Juan Carlos Blanchet.

La situación no pasó desapercibida y reavivó el debate por el rol de Cristina dentro del PJ, en un momento en el que el justicialismo atraviesa cuestionamientos, reacomodamientos y disputas internas. Vallese, además, carga con un símbolo histórico: es hijo de Felipe Vallese, considerado una de las primeras víctimas de desaparición política en la Argentina.

Con este episodio, el peronismo vuelve a exhibir tensiones que todavía no encuentran orden ni consenso, mientras la figura de CFK continúa siendo eje de disputa, defensa férrea y críticas crecientes dentro del propio espacio.