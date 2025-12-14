Alacranes en expansión: la UNLP acelera la carrera por un antídoto contra el escorpionismo

Frente a un escenario urbano donde la biodiversidad convive con el asfalto, un enemigo silencioso cobra protagonismo: los alacranes. En La Plata y otros distritos bonaerenses, la presencia de estos artrópodos dejó de ser hallazgo aislado para convertirse en una alerta sanitaria.

Sin embargo, allí donde aparece la amenaza surge también una respuesta científica: un equipo de especialistas de la Universidad Nacional de La Plata trabaja metódicamente para transformar conocimiento en protección social.

Desde el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), expertos del CONICET, la CIC y la UNLP desarrollan un programa que combina investigación básica, vigilancia territorial y desarrollo tecnológico para lograr algo tan decisivo como un antídoto capaz de neutralizar el veneno de las especies peligrosas. La tarea no solo se mide en frascos y tubos de ensayo, sino también en mapas dinámicos, talleres comunitarios y un registro cada vez más robusto de ejemplares.

A diferencia de percepciones extendidas, los escorpiones no buscan atacar, pero su adaptación al ambiente domiciliario transformó patios, sótanos y veredas en escenarios de encuentro. La especie Tityus —responsable de la mayoría de casos de escorpionismo en Argentina— genera accidentes que, aunque infrecuentes en gravedad, exigen diagnóstico rápido, sobre todo en niños, donde los síntomas pueden confundirse y retrasar la atención.

La UNLP se propuso entonces conocer al enemigo desde adentro: recolecta individuos, extrae veneno desde 2021 en coordinación con el Instituto Biológico “Tomás Perón” y analiza sus componentes junto al Cindefi para comprender qué moléculas pueden convertirse en terapia. Paralelamente, hallazgos como la reproducción por partenogénesis en ciertas especies (todas hembras, sin machos conocidos desde 1970) plantean desafíos nuevos sobre cómo se expanden estos organismos.

El trabajo científico no termina en los laboratorios. Carreras de divulgación, capacitaciones barriales y experiencias como el programa CuidARTE articulan con escuelas, organizaciones ambientales y vecinos en un proyecto que entiende que la prevención es tan estratégica como el antídoto.

En un contexto donde los registros de accidentes crecen, este esfuerzo platense no solo persigue una solución médica: construye ciudadanía informada, territorios vigilados y la certeza de que, cuando la naturaleza cambia de comportamiento, la ciencia también debe hacerlo. El escorpión dejó de ser un animal de leyenda para convertirse en un fenómeno urbano; y en ese movimiento, los investigadores están escribiendo la respuesta.