domingo 14 de diciembre de 2025 - Edición Nº5374

Política | 4 Dec

LAS DIAGONALES AL ROJO VIVO

CALOR Y CAOS | Sin previo aviso, dejaron de pasar 3 líneas de micros en La Plata: 275, 506 y 307

A las dos y media de la tarde y con 33.3° de térmica, miles de pasajeros esperan en las paradas sin saber que hay una retención repentina de tareas en al menos tres líneas de colectivos clave de La Plata debido a un pago parcial de salarios por parte de las empresas.

TAGS: LA PLATA, RETENCIóN DE TAREAS LA PLATA, PARO DE COLECTIVOS LA PLATA, LíNEAS DE COLECTIVO LA PLATA, CONFLICTO SALARIAL MICROS, TRANSPORTE LA PLATA, NOTICIAS LA PLATA, BONDIS LA PLATA

El caluroso mediodía platense escupe fuego y no solamente desde el sol abrasador que desata todo su poder calórico, sino por la falta de micros de tres líneas fundamentales. 

Se trata de las líneas 307, 275 506, todas propiedad de la inescrupulosa empresa Fuerte Barragán.

Un verdadero lío se armó en el transporte público, afectando a miles de platenses que se quedaron esperando bajo el sol.

Es un papelón que se repite: los choferes, cansados de los incumplimientos, dijeron "basta" y decidieron frenar la marcha. "Si no está la plata completa, el bondi no sale", aseguran los actores del volante.

La Plata, a pata: tres líneas clave

La bronca de los laburantes se hizo sentir y las consecuencias las pagaron los vecinos que se mueven entre Ensenada, el centro de La Plata, parte de la zona norte y la zona sur.

  • La causa: El detonante de la medida de fuerza es el pago parcial de los salarios. Las empresas no depositaron el sueldo completo, y los trabajadores de las tres líneas de micros afectadas decidieron no prestar servicio hasta que se regularice la situación.

  • La Gente de rehen: Las filas en las paradas son eternas y la incertidumbre es total. Esto genera un efecto dominó en toda la ciudad, obligando a los usuarios a gastar fortunas en taxis o a caminar distancias largas.

La crisis del transporte

Las fuentes vinculadas al conflicto confirmaron la medida y la falla en los pagos. Mientras se espera una definición oficial y que se regularice el depósito, el transporte La Plata sigue en crisis.

La repetición de este conflicto salarial micros La Plata evidencia la fragilidad del sistema y la falta de compromiso de las empresas con sus empleados.

Es una falta de respeto al trabajo y, sobre todo, un ninguneo a los miles de vecinos de La Plata que pagan el boleto y merecen un servicio digno.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias