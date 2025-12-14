El Sindicato Gastronómico escrachó a empresarios millonarios que negrean a sus trabajadores | VIDEO

El Sindicato de Empleados Gastronómicos (UTHGRA La Plata) escrachó esta noche a dos comercios de alta gama del centro de la capital bonaerense, acusándolos de pagar sueldos miserables, tener trabajadores en negro y negarse a regularizar esas situaciones. Se trata del local de La Sorbetiere de 14 y 54 y el restaurante de la plaza Islas Malvinas, de 19 y 50.

Desde el gremio aseguran que han intentado hablar con los propietarios de esos y otros comercios una gran cantidad de oportunidades, sin que les atiendan el teléfono. "Agotamos todas las instancias antes de llegar a ésto. Pero muchos dueños de comercios de gran facturación, está acostumbrados a ningunear a los trabajadores y al sindicato. Con nosotros, las cosas no serán así", aseguró el flamante titular de la entidad de calle 2 entre 42 y 43 de La Plata.

Las nuevas autoridades sindicales de los empleados de hoteles, restaurantes y afines, lideradas por el secretario general Ezequiel Eseiza y el secretario gremial, Nicolás Tapia, están dispuestas a darles pelea a los inescrupulosos y millonarios empresarios gastronómicos de La Plata, y el de hoy fue un paso gigante en ese sentido.

En principio, la movida sindical les aseguró a los gastronómicos que serán atendidos durante la próxima semana por los propietarios de ambos comercios y también serán recibidos por autoridades municipales. Esto demuestra que cuando los trabajadores se organizan y gana las calles, no hay empresario, por más poderoso y millonario que sea, que pueda resistirse a cumplir con la ley.