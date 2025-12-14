Colapinto busca respuestas tras un sábado cuesta arriba en Abu Dabi

En el circuito de Yas Marina, la tercera sesión de entrenamientos volvió a desnudar un escenario inquietante para Franco Colapinto, quien parece llegar al final de la temporada cargando más preguntas que certezas. La última práctica previa a la clasificación se transformó en un reflejo incómodo de su realidad: la mejora parcial de su tiempo no alcanzó para escapar del fondo y volvió a ubicarlo lejos de la conversación competitiva.

La jornada exhibió una paradoja que alcanza al argentino y a su equipo. Mientras otras escuderías logran evolución sobre la marcha, el Alpine muestra un techo visible que complica a sus pilotos, incluso a Pierre Gasly, que apenas pudo ubicarse un par de posiciones por delante. Para Colapinto, el contraste duele más porque sus propias sensaciones coinciden con las estadísticas: el ritmo no aparece, el auto no acompaña y el último fin de semana del año se convierte en una lucha contra la evidencia.

La sorpresa del día vino del otro extremo del tablero. George Russell irrumpió con un registro superlativo que lo mete entre los favoritos a la clasificación, acompañado por un Lando Norris sólido y el siempre amenazante Max Verstappen, que asoma desde la tercera posición como quien sabe que en la qualy todo puede cambiar.

El argentino, en cambio, observa esa película desde atrás, con el desafío de evitar que el fondo de la parrilla vuelva a ser su territorio natural. Los próximos minutos previos a la clasificación serán su primer examen real: necesita una vuelta limpia, una respuesta técnica y un giro emocional para encarar lo que será su última carrera del año, donde ya no alcanzan los diagnósticos. En Abu Dabi, la pista exige hechos.