La Plata sumó 40 nuevos patrulleros para reforzar el patrullaje urbano y rural

La ciudad de La Plata sumó este viernes una nueva tanda de patrulleros para la Policía Bonaerense. Se trata de 40 vehículos —20 Ford Ranger y 20 Fiat Cronos— presentados en Plaza Moreno con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, funcionarios y autoridades policiales.

Las camionetas estarán destinadas a operativos en áreas rurales y barrios periféricos, mientras que los autos circularán en el casco urbano y en las localidades, con patrullaje permanente. La inversión fue realizada a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad provincial, en el marco del Plan Integral de Seguridad Bonaerense.

Durante la entrega, el gobernador Axel Kicillof resaltó la decisión de sostener la inversión en seguridad pese al contexto económico, y Alak destacó que la medida forma parte de una estrategia conjunta que se profundizará el próximo año con el Plan Municipal de Seguridad.

La incorporación se suma a otras unidades agregadas meses atrás, permitiendo cerrar el año con una flota modernizada para mejorar la presencia policial, los operativos de control y la atención de emergencias en todo el territorio platense.