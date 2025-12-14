Franco Colapinto quedó 20º en Abu Dhabi y cerró la temporada sin puntos

En el Gran Premio de Abu Dhabi que bajó el telón del calendario 2025, el británico Lando Norris se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, en una final que lo tuvo calculador, sólido y sin asumir riesgos. El triunfo de la carrera quedó en manos de Max Verstappen, seguido por Oscar Piastri, pero el tercer puesto del piloto de McLaren fue suficiente para definir el campeonato a su favor.

La otra cara del domingo fue la del argentino Franco Colapinto, que volvió a enfrentarse a las limitaciones del Alpine y cerró su temporada sin puntos. El joven terminó en el último lugar, lejos del pelotón y sin ritmo para pelear posiciones, en una carrera donde el auto volvió a mostrar falta de rendimiento. Su compañero Pierre Gasly finalizó 19° tras una sanción que complicó aun más el panorama para la escudería francesa.

Con este resultado, Colapinto concluye un año de aprendizaje en la máxima categoría, con la mirada puesta en 2026 y en la evolución de un equipo que deberá mejorar para permitirle competir más adelante.