BERISSO | El concejal libertario que no asumirá: no militó, fue elegido y ahora renuncia

El Concejo Deliberante renovará su composición esta semana —entre miércoles y jueves— con la asunción de los 10 nuevos concejales definidos en las elecciones del 7 de septiembre. Los lugares se repartirán entre cinco representantes de Unión por la Patria, cuatro de La Libertad Avanza y uno de UCR-Amube.



Pero la atención no está puesta únicamente en la nueva correlación de fuerzas, sino en el bloque libertario, que desembarcará envuelto en una controversia difícil de esquivar.

El hombre que encabezó la lista de La Libertad Avanza, Alejandro Aguirre, finalmente no jurará su banca. Renunció antes de asumir, pese a haber sido electo en primera línea. El lugar será ocupado por Damián Mena, quien se sumará a Laura Fernández, Darío Luna y Daniela Rivero, los otros tres integrantes del espacio.

La noticia no sorprende a quienes siguieron la actividad legislativa posterior a los comicios: Aguirre no estuvo presente en ninguna de las sesiones, tampoco participó de la campaña ni concedió entrevistas. Para los vecinos es un desconocido, aunque para comerciantes y proveedores del rubro construcción su nombre trae recuerdos menos amables.

Antecedentes que incomodan

Aguirre, próximo a cumplir 40 años, se presenta como empresario, pero carece de trayectoria política y militante. Su figura tomó notoriedad por antecedentes comerciales polémicos: en 2023 tuvo 44 cheques rechazados por más de 14 millones de pesos. Paradójicamente, al año siguiente su situación cambió drásticamente cuando fue habilitado como proveedor de YPF por la gestión actual, único cliente recurrente de sus empresas.

A esto se suma un caso por presunta usurpación que lo involucró en 2011, cuando tomó un terreno en La Plata. La causa —IPP 43.751— se cerró luego de que Aguirre desistiera de la posesión para evitar una condena.

Durante la última década, el empresario creó y cerró varias firmas vinculadas a la construcción, casi todas con un mismo destino y dependencia comercial de YPF. Su renuncia deja interrogantes sobre la decisión del espacio libertario al elegirlo como cabeza de lista y evidencia un debut institucional con ruido interno y falta de representación real en territorio.

Con Mena ocupando el lugar que Aguirre deja vacío, La Libertad Avanza llegará al recinto bajo la lupa pública. El bloque se completa con Fernández, Luna y Rivero, quienes sí participaron de sesiones previas, acompañando al actual bloque libertario. De cara a la nueva etapa, el desafío será transformar la polémica en presencia efectiva, algo que hasta el momento estuvo lejos de suceder.