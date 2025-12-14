CLÁSICO PLATENSE | En el Bosque un duelo que Gimnasia domina y que vuelve a latir por un lugar en la final

El clásico platense vuelve al Bosque y la memoria futbolera se activa. No es un partido más: es la edición n.º 191 de una rivalidad que se construyó con goles, rachas, polémicas y noches inolvidables. Esta vez, Gimnasia recibe a Estudiantes por una semifinal del Torneo Clausura, con un peso histórico que amplifica la expectativa. Los 100 años del primer enfrentamiento en 60 y 118 lo encuentran vigente, intenso y lleno de datos que explican por qué la ciudad se paraliza cada vez que la pelota rueda entre triperos y pincharratas.

El primer cruce en el Zerillo fue el 3 de mayo de 1925, igualado 1-1, dando inicio a una serie que con el tiempo se consolidó como uno de los clásicos más particulares del fútbol argentino por sus etapas, contextos y escenarios.

Un repaso por los duelos más recordados en el Bosque

El registro total en terreno albiazul marca un historial favorable a Gimnasia, con 32 triunfos, 26 victorias de Estudiantes y 38 empates. Allí se dieron capítulos clave:

1925 – El inicio de todo: el 1-1 que inauguró una rivalidad centenaria.

Copa Centenario y cruces nacionales: con finales ajustadas y clima caliente.

Sudamericana 2014: el único choque internacional entre ambos, con el Bosque como escenario histórico.

Clausura 2005: goleada local 4-1 antes de la mudanza al Estadio Único.

Regreso en 2010: Gimnasia otra vez firme de local con un 3-1.

En los últimos años, la tendencia muestra paridad, con victorias repartidas y una seguidilla de empates. Entre 1995 y 2014, Estudiantes no pudo ganar en 60 y 118. Esa racha se cortó con el 0-1 de 2014 firmado por Franco Jara, que abrió el camino para otros festejos albirrojos en 2015 y 2019, mientras que el Lobo se impuso en 2023. Muchos de los recientes terminaron igualados, incluido el último en el Bosque, 1-1 en el Apertura 2025.

Últimos 10 partidos en el Bosque

2015: Gimnasia 1-3 Estudiantes

2016: Gimnasia 0-0 Estudiantes

2016/17: Gimnasia 0-1 Estudiantes

2017/18: Gimnasia 0-0 Estudiantes

2019/20: Gimnasia 0-1 Estudiantes

2021: Gimnasia 4-4 Estudiantes

2022: Gimnasia 1-1 Estudiantes

2023: Gimnasia 2-1 Estudiantes

2024: Gimnasia 0-0 Estudiantes

2025: Gimnasia 1-1 Estudiantes

Empates, victorias repartidas y apenas un encuentro con más de dos goles por lado marcan el pulso reciente: equilibrio tenso para un clásico que no negocia intensidad.

En el historial completo el Pincha domina con claridad

En el total de enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones se contabilizan 190 clásicos, con Estudiantes al frente con 68 victorias, Gimnasia con 51 y 71 empates. Los goles también acompañan la ventaja pincharrata (274 a 223), aunque el peso de las localías marca una distribución distinta en el detalle fino del recorrido histórico.

Desde aquel primer partido en 1916 y el posterior ingreso al profesionalismo en 1931, los derbys construyeron identidad para La Plata, dejando registros como el clásico número 100 en 1985 con triunfo albirrojo y la conquista de la Copa Challenger; o el recordado 4-4 de 2021 en el Bosque, uno de los cruces más vibrantes de la era moderna. La edición 191° encuentra a ambos frente a una instancia decisiva, con el pasado presente y un futuro que volverá a escribirse este lunes.

Historial general del clásico platense