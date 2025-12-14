Deportes | 8 Dec
CLÁSICO PLATENSE | Tras el video del hincha que tiró sal, Toto Pueblo respondió con agua bendita en el Bosque
El ex candidato a presidente de Gimnasia grabó un video limpiando y rociando agua bendita en los accesos del Juan Carmelo Zerillo. La escena surgió como respuesta al episodio viral del simpatizante que esparció sal horas antes del clásico.
La previa del clásico entre Gimnasia y Estudiantes volvió a dejar postales insólitas alrededor del Estadio Juan Carmelo Zerillo. Esta vez, Toto Pueblo, ex candidato a presidente del Lobo, apareció en las inmediaciones del Bosque para filmar un video barriendo el sector y rociando agua bendita, un gesto que rápidamente comenzó a circular en las redes.
Su presencia se produjo en respuesta al episodio que horas antes había generado revuelo: un hincha fue captado arrojando sal frente a los accesos del estadio, acción que quedó registrada por cámaras de seguridad y que se difundió sin mayores explicaciones. Las imágenes del hombre dejando el polvo y retirándose rápidamente alimentaron comentarios y supersticiones en la antesala del duelo por las semifinales del Torneo Clausura.
En su publicación, Toto Pueblo acompañó el registro con la frase “Tiren las malas nosotros nos cubrimos”, sumando un elemento más a una ya intensa previa, marcada por rituales, cábala y el folklore clásico que envuelve cada enfrentamiento platense.