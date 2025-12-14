Alak: "Mi corazón pertenece a Racing pero tengo un enorme cariño por los clubes de La Plata"

El intendente de La Plata, Julio Alak, fanático de Racing, habló en la previa del clásico que paraliza la ciudad, dónde los equipos platenses se juegan un lugar en la final del Clausura nada más y nada menos que contra la academia.

Julio, histórico hincha del club de Avellaneda, sostuvo en la previa del clásico platense: “Mi corazón pertenece a Racing, pero tengo un enorme cariño por los clubes de La Plata y valoro la alegría que habría en la ciudad si ganara un equipo platense, pero soy de Racing y no puedo negar que me alegraría profundamente que la academia salga campeón”.