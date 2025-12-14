CLÁSICO PLATENSE | Un hincha cayó desde la tribuna Centenario y permanece internado en grave estado

Un grave episodio sacudió la antesala del clásico de La Plata cuando un simpatizante de Gimnasia cayó desde la tribuna Centenario hacia la calle, generando tensión y preocupación entre quienes aguardaban el inicio del encuentro. El hecho obligó a desplegar rápidamente un operativo sanitario que culminó con el traslado del herido en ambulancia al Hospital San Martín.

Según fuentes del operativo, el hombre ingresó consciente al centro de salud, donde permanece internado bajo estricto control médico. Los profesionales confirmaron que presenta fracturas en miembros superiores y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) de gravedad, por lo que su evolución está siendo monitoreada minuto a minuto.

La víctima fue identificada cómo Federico Díaz Cano, hijo del excoordinador de fútbol Marito Díaz; mientras las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo la caída desde una altura considerable. El incidente generó conmoción en el estadio Juan Carmelo Zerillo, que se preparaba para recibir un nuevo duelo entre Gimnasia y Estudiantes, y abrió una investigación sobre las circunstancias del hecho.

A la espera de un parte médico oficial, el caso continúa en seguimiento y no se descartan novedades en las próximas horas.