Chuby Leguizamón deja el PRO en el Senado y nace "Hechos", con Passaglia como referencia

El PRO bonaerense volvió a sacudirse. La salida de Marcelo “Chuby” Leguizamón y María Emilia Subiza del tradicional bloque amarillo, dio vida a una nueva bancada en el Senado provincial, bautizada Hechos, y dejó al espacio macrista puro con cinco representantes en lugar de siete.

La decisión, lejos de ser improvisada, confirma el creciente distanciamiento entre dirigentes que buscan mayor autonomía política.

La creación del nuevo bloque responde al armado que impulsan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, quienes desde San Nicolás vienen fortaleciendo su estructura territorial y ahora trasladan esa influencia a la Legislatura. Con un perfil pragmático y enfocado en gestión, el grupo procura diferenciarse dentro de Juntos por el Cambio, instalando un sello propio con proyección provincial.

El trasfondo del quiebre se vincula a las negociaciones encabezadas por Cristian Ritondo junto al peronismo para ampliar el directorio del Banco Provincia, movimiento que permitió la llegada de Matías Ranzini.

La jugada política no conformó a todos y dejó a figuras como los hermanos Passaglia y Javier Petrecca (ex intendente de Junín, cabecera de la Cuarta Sección Electoral bonaerense) fuera de la pulseada por lugares en el Senado, lo que alimentó tensiones internas y desembocó en la ruptura legislativa que hoy se formaliza.

Con Hechos ya en marcha, el mapa opositor en la provincia suma un nuevo actor y abre interrogantes sobre el futuro del PRO y sus alianzas de cara al escenario político que viene.