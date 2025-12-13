La Plata: vecinos de San Carlos denuncian abandono y calles intransitables | VIDEO

Vecinos del barrio San Carlos de La Plata expresaron su profunda preocupación por el “estado de abandono total” que, aseguran, atraviesa la zona debido a la falta de mantenimiento de las calles y la ausencia de respuestas por parte de la delegada municipal, Cecilia Inés Ábalos, cuya oficina funciona en Avenida 137 entre 32 y 32 bis.

Según relataron, las condiciones de varias cuadras se volvieron “un peligro absoluto” para quienes transitan diariamente. Entre las arterias más afectadas mencionan:

513 entre 142 y 143

142, desde 513 hasta 512

143, de 513 a 515

511 entre 142 y 139

143 entre 513 y 514

515 desde 139 hasta 143

Los vecinos afirman que los pozos ocupan gran parte de la calzada y que circular por la zona “se convirtió en un acto de riesgo constante”, al punto de tener que maniobrar peligrosamente para evitar daños en los vehículos o accidentes entre autos, motos y bicicletas.

“Nos bloquea o responde con un ‘OK’. Una falta de respeto”

La indignación creció, aseguran, por la falta de diálogo con la delegada. Relatan que los mensajes enviados para solicitar intervención no son contestados, o bien reciben como respuesta un “OK” que consideran insuficiente y hasta una falta de respeto. En algunos casos, indicaron, la funcionaria directamente bloquea a los vecinos que intentan comunicarse.

“Ya no sabemos qué hacer. ¿Tiene que ocurrir un accidente lamentable para que se nos preste atención?”, se preguntan quienes viven en la zona, al tiempo que remarcan que mantener las calles en condiciones es un derecho básico de los ciudadanos y una obligación de la delegación.

Reclamo a la Defensoría del Pueblo

Cansados de la falta de respuesta oficial, los vecinos iniciaron gestiones ante la Defensoría del Pueblo, con la esperanza de que el organismo interceda para que el Municipio tome medidas urgentes.

“Vivimos con frustración y bronca. No pedimos nada extraordinario; pedimos poder circular sin riesgo. Es inadmisible que nos dejen en estas condiciones”, expresaron.

Mientras tanto, reiteran el pedido de intervención inmediata para evitar que el deterioro siga empeorando y prevenir posibles accidentes.