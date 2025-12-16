LA PLATA | Un ciclista falleció tras un grave accidente y la cifra anual de muertes llega a 80

El fallecimiento del masculino, que fue identificado como Fernando Celeste, ocurrido en las últimas horas, volvió a exponer un panorama alarmante en materia de seguridad vial. El hombre, de 46 años, había sufrido un violento accidente en el paso bajo nivel de 1 y 32 durante el fin de semana y permanecía internado en terapia intensiva desde entonces. Pese al esfuerzo médico, Celeste no logró recuperarse de las graves lesiones.

Según se informó, el ciclista había ingresado al Hospital San Martín con un cuadro severo producto del impacto, lo que derivó en su rápido deterioro. Su muerte eleva a 80 el número de fallecidos por siniestros viales en la región en lo que va del año, consolidando uno de los períodos más trágicos de la última década.

Diciembre, con apenas once días transcurridos, ya suma seis víctimas fatales y se perfila como un mes crítico. La tendencia incrementa la preocupación, ya que el cierre del año suele estar marcado por un mayor flujo de tránsito y desplazamientos vinculados a las fiestas.

Las estadísticas evidencian una problemática persistente en La Plata, Berisso y Ensenada, con promedios mensuales que reflejan más de un fallecido por semana. Pese a diversas intervenciones en materia de prevención vial, la cantidad de accidentes fatales sigue en ascenso y genera inquietud entre autoridades y vecinos ante la proximidad de un período tradicionalmente complejo para la circulación.