Se sorteo la Copa Argentina: así arrancará el camino de las ilusiones de los 64 equipos

El predio de Ezeiza fue nuevamente el escenario donde la Copa Argentina comenzó a tomar forma para su edición 2026. Con la presencia del titular de la AFA, Claudio Tapia, y luego se delinearon los cruces de 32avos de final entre clubes de todas las categorías del país, dando inicio a un certamen que vuelve a despertar expectativas en todo el fútbol argentino.

El sorteo determinó que Boca abrirá su participación ante Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River lo hará frente a Ciudad de Bolívar. El cuadro también dejó entrever posibles duelos resonantes en las fases decisivas, incluido un eventual Superclásico que solo podría darse en el partido decisivo.

El camino del equipo de La Ribera insinúa cruces exigentes con Vélez, Racing o San Lorenzo, dependiendo de cómo avancen las llaves. Para el elenco de Núñez, en tanto, aparecen eventuales enfrentamientos ante Independiente, Estudiantes, Rosario Central o Huracán en su itinerario hacia la final.

Entre los duelos destacados se ubican Independiente ante Atenas de Río Cuarto, Racing frente a San Martín de Formosa y San Lorenzo contra Deportivo Rincón de Neuquén. Huracán se enfrentará a Olimpo, mientras que Vélez hará su estreno ante Deportivo Armenio. También sobresalen Estudiantes vs Ituzaingó, Lanús vs Sarmiento de La Banda, Rosario Central vs Sportivo Belgrano y Newell’s ante Acassuso.

El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, iniciará la defensa de su histórica consagración frente a Estudiantes de Buenos Aires, buscando sostener su lugar entre los ganadores del torneo integrado por equipos de todo el país.

Campeones históricos de la Copa Argentina:

Boca Juniors (4), River Plate (3), Rosario Central (1), Central Córdoba (1), Arsenal (1), Estudiantes de La Plata (1), Huracán (1), Independiente Rivadavia (1) y Patronato (1).



