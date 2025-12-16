Ensenada: juraron los nuevos Concejales | VIDEO

Este miércoles se llevó adelante la asunción de nuevos integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Ensenada para el periodo 2025-2029. Los mismos fueron electos en las elecciones legislativas de septiembre, en las que el Fuerza Patria logró una amplia victoria en la ciudad.

Justamente, por este frente asumieron su banca Teresita Oropeza, Gerardo Preste, Ornela Grilli, Jonathan Da Cruz, Andrea Giúdice, Pablo Ibañez y Candela Damatto. Por el lado de La Libertad Avanza juraron Candela Ucello y Sergio Pesado.

Además, por unanimidad se eligió nuevamente a Luis Blasetti como presidente del cuerpo, a Agustina Pardo y Nicolás Secco como vicepresidente primero y segundo respectivamente y a Maira Beltrami como secretaria.

Por otra parte, en el Centro Cultural La Vieja Estación, se realizó la jura de los nuevos consejeros escolares titulares. Ellos son Magali Lombardi, Federico Birocho y Natalia Espeche. También fueron presentados los consejeros suplentes: César Fleming, Maria Florencia Cisnero y Mariano Ferioli,

Cabe destacar que Lombardi fue electa como presidenta del Consejo, mientras que Birocho será vicepresidente y Espeche como tesorera.