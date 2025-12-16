Julio Alak le comió la reina a La Cámpora en La Plata y dio su primer paso hacia la gobernación

Desde que Julio Alak ganó la intendencia de La Plata sobre el ex intendente del PRO, Julio Garro, por 606 votos sobre casi 600 mil habilitados (0,001%), una diferencia más fina que pestaña de perro, comenzó a despertarse y crecer el mito dormido desde principios de este siglo XXI, cuando toda la política platense y gran parte de la bonaerense veía con especial atención la cierta posibilidad de una candidatura a gobernador del "Turco".

Desde aquel lejano 2007, cuando Julio Alak perdió la conducción municipal a manos de Pablo "bidón" Bruera, pasó demasiada agua bajo los puentes del arroyo El Gato.

En ese tiempo se sucedieron las dos presidencias de CFK, la de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández y la mitad del mandato de Javier Milei. En PBA gobernaron Daniel Scioli (2007-2015), María Eugenia Vidal (2015-2019) y Axel Kicillof, desde 2019 hasta hoy y con mandato hasta 2027.

En ese espacio temporal de 16 años fuera del municipio platense, Julio Alak fue dos años presidente de Aerolíneas Argentinas, seis años ministro de Justicia de la Nación y cuatro años ministro de Justicia de PBA. Una carrera que sumada a los 16 años como intendente de La Plata entre 1991 y 2007, más estos dos que transita desde 2023 en su quinto mandato, lo perfilan como el referente provincial más señalado por gran parte de los intendentes, como el posible sucesor de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense.

Julio Alak sabe que el turno electoral de 2027 posiblemente sea su última gran oportunidad de llegar al palacio de calle 6 entre 51 y 53. Por eso y porque siente que en La Plata ya hizo casi todo lo que era importante para transformarla en la ciudad más bella e importante de la provincia y una de las tres mejores capitales del país, junto a CABA y Córdoba, siente que es el momento de dar el salto más trascendente de su vida: buscar la gobernación bonaerense, el segundo sillón más poderoso de Argentina.

Más buscado que turco en las gateras

Desde que pasaron las elecciones provinciales del 6 de septiembre y nacionales del reciente 26 de octubre 2025, los teléfonos de Julio Alak, de sus funcionarios más cercanos y de la Privada comunal, no han parado de sonar, de recibir mensajes de WhatsApp, audios y todo tipo de señales provenientes de senadores, diputados, intendentes, concejales, presidentes del PJ y referentes territoriales de los 135 municipios de PBA.

Todos, sin excepción ni anonimato, preguntan desesperadamente qué va a hacer el Turco. "En esta tenés que jugártela, te necesitamos para no perder con el Colo Santilli", le dicen todos. Alak leía y contestaba con evasivas o negativas.

Hasta la tarde de este jueves 11 de diciembre 2025, luego de participar de la jura de los 12 nuevos concejales de La Plata, Julio Alak era una tumba, no emitía señales políticas hacia afuera de su distrito.

Sin embargo, una jugada maestra blanqueada estratégicamente hoy en el Concejo Deliberante platense, puede tomarse seriamente como el puntapié incial o el primer paso de su campaña a gobernador bonaerense: el concejal Pablo Elías, viceintendente de Alak (primer concejal de la lista en la que Alak fue electo intendente en 2023 y por lo tanto su reemplazo natural), dejó las impenetrables y ultra dogmáticas filas de La Cámpora para pasarse al bando del jefe comunal.

La lectura política de ese evento es tan amplia como la decisión de Julio Alak de pelear por la gobernación. El Turco se asegura con Elías la tranquilidad suficiente para en un futuro no muy lejano, aunque tampoco inmediato, pedir licencia en la comuna y salir a caminar la provincia como candidato formal del peronismo. Sabe que si sale otro postulante antes y apalabra a los intendentes y referentes locales, su tarea para darlos vuelta sería titánica y carísima.

Alak se animó a un arreglo estratégico con Elías, seguramente a sabiendas de la inevitable decisión de la agrupación que lidera Máximo Kirchner de ir por la gobernación con candidatos propios (Mayra Mendoza) o en un acuerdo con el Frente Renovador y el espacio que lidera Martín Insaurralde, con Sergio Massa a la cabeza y la mencionada intendenta de Quilmes o el primer mandatario de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vice.

La interna por el PJ, un plato que se sirve muy temprano

Pero antes de todo eso, y muy cercano en el tiempo, está la elección interna de autoridades partidarias del PJ bonaerense, para la que todos los actores del peronismo provincial ya comenzaron a rosquear y en la que todo aquel que quiera ser postulante a la gobernación en 2027, deberá dar pelea por el partido, ya sea con su propio nombre o con un candidato suyo.

Esos armados podrían ser la base de la lucha tanto territorial como política, de los por lo menos dos bandos en disputa hacia las generales del siguiente año, una especie de PASO muy tempranera, pero que surcará el futuro de las disputas entre tribus del peronismo bonaerense hasta octubre/27.

Portazo en La Cámpora platense

La política local está al rojo vivo. La capital provincial se despertó con un sacudón que alteró el equilibrio de fuerzas dentro del peronismo. Pablo Elías, el concejal que había sido la "primera espada" de La Cámpora en la lista peronista que llevó al "Turco" a ganar la intendencia de La Plata por quinta vez en 2023, ha formalizado su ruptura con la organización de Máximo Kirchner para armar su propio bloque, sellando un acuerdo directo con el intendente Julio Alak.

Este movimiento, gestado tras larguísimas conversaciones reservadas, no es un pase de factura menor: deja al kirchnerismo duro sin una pieza clave para condicionar la gestión de Julio Alak desde el Concejo Deliberante, justo cuando el peronismo platense empieza a calentar motores para las elecciones partidarias de marzo de 2026.

Pablo Elías muta de verdugo a aliado

El concejal Pablo Elías anunció el lanzamiento de su nueva agrupación, FUP–Germán Abdala, un sello que ahora reportará directamente al Intendente.

Giro de 180 Grados: Elías había sido estratégicamente ubicado en la cabeza de lista para ser un contrapeso de Julio Alak . Hoy, ese mismo edil se convierte en un aliado clave , dándole al jefe comunal un voto de peso.

Proyección Propia: El nuevo espacio busca consolidarse con identidad propia de cara a las elecciones municipales de 2026 , buscando desmarcarse de la interna camporista .

Refuerzo Territorial: El acuerdo se consolida con el respaldo del Espacio FUP de Omar Pas, que le suma a Elías cuatro subdelegados y una concejera escolar, reforzando su peso en el territorio platense.

Desconcierto en el armado de Máximo

La fractura ha caído como una bomba en las filas de La Cámpora en La Plata. El golpe es doble: no solo pierden a un concejal que consideraban "leal y con proyección", sino que ven cómo se desarma parte de su estructura territorial en la capital bonaerense.

El quiebre evidencia las tensiones internas entre La Cámpora y la gestión de Julio Alak, un vínculo que nunca terminó de estabilizarse. La pérdida de su capacidad de marcar la cancha desde el Concejo Deliberante deja al armado de Máximo Kirchner en una posición mucho más debilitada para el próximo año electoral partidario.

Triunfo de Alak y reorganización del Concejo

Para el intendente Julio Alak, el entendimiento con Pablo Elías es un triunfo político que le otorga mayor margen de maniobra en el Concejo Deliberante La Plata y suma un aliado con presencia territorial probada.

La creación de FUP–Germán Abdala abre una nueva etapa, con un oficialismo que busca consolidarse y una oposición interna que ahora se ve obligada a reorganizarse tras un movimiento que, de cara al 2026, cambia todas las reglas del juego.