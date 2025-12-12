Estudiantes y Gimnasia ya tienen fecha confirmada para el primer clásico platense del 2026

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó este jueves el cronograma completo del Torneo Apertura y del Torneo Clausura 2026, en el que quedaron definidos los rivales, días de inicio y, especialmente, la fecha del primer clásico platense de la temporada entre Estudiantes y Gimnasia.

En primera instancia, se realizó la conformación de las zonas que disputarán la próxima temporada y luego se avanzó con el armado de los fixtures de ambos torneos.

En este marco, se informó que Estudiantes, integrante de la Zona A, iniciará su participación el fin de semana del 25 de enero, cuando visite a Independiente en Avellaneda. Su debut en el Estadio UNO llegará días más tarde, en la fecha intersemanal, ante Boca.

Por su parte, Gimnasia, que actualmente es dirigido por Fernando Zaniratto, debutará en la Zona B ese mismo fin de semana del 25 de enero, cuando reciba a Racing en el Bosque. En la jornada intersemanal, visitará a River en el Monumental.

El esperado clásico platense quedó programado para el fin de semana del 15 de febrero, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, escenario donde recientemente se disputó la semifinal del Torneo Clausura 2025 que clasificó al León a la final del certamen.

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fixture de Estudiantes

Fecha 1: vs. Independiente (V)

Fecha 2: vs. Boca (L)

Fecha 3: vs. Defensa y Justicia (V)

Fecha 4: vs. Riestra (L)

Fecha 5: vs. Gimnasia (V)

Fecha 6: vs. Sarmiento (L)

Fecha 7: vs. Newell’s (V)

Fecha 8: vs. Vélez (L)

Fecha 9: vs. Platense (V)

Fecha 10: vs. Lanús (L)

Fecha 11: vs. Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 12: vs. Central Córdoba (L)

Fecha 13: vs. San Lorenzo (V)

Fecha 14: vs. Unión (L)

Fecha 15: vs. Instituto (V)

Fecha 16: vs. Talleres (L)

Fixture de Gimnasia

Fecha 1: vs. Racing (L)

Fecha 2: vs. River (V)

Fecha 3: vs. Aldosivi (L)

Fecha 4: vs. Barracas Central (V)

Fecha 5: vs. Estudiantes (L)

Fecha 6: vs. Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 7: vs. Rosario Central (L)

Fecha 8: vs. Tigre (V)

Fecha 9: vs. Argentinos Juniors (L)

Fecha 10: vs. Banfield (V)

Fecha 11: vs. Independiente Rivadavia (L)

Fecha 12: vs. Atlético Tucumán (V)

Fecha 13: vs. Huracán (L)

Fecha 14: vs. Sarmiento (V)

Fecha 15: vs. Estudiantes de Río Cuarto (L)

Fecha 16: vs. Belgrano (V)