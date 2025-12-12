La insólita respuesta de Mariano Andújar al hincha berissense de Gimnasia que volvió a viralizarse

El clásico ya quedó archivado, pero el folklore sigue generando material. En las últimas horas reapareció el hincha berissense de Gimnasia que se había hecho viral por invitar a pelear —entre risas— a Mariano Andújar en la previa del partido. Lejos de desentenderse, el exarquero de Estudiantes recogió el guante y protagonizó un intercambio que volvió a encender las redes.

El tripero, conocido por su frase “¡Andújar, vení a buscarme, soy de Berisso yo!”, retomó la broma tras el 1-0 en el Bosque. Y la respuesta del exguardameta no tardó: “Me voy a esconder mejor”, comentó entre emojis, provocando una réplica inmediata. “No sé… yo dije dónde vivo”, contestó el hincha, fiel a su estilo.

La conversación siguió subiendo de tono humorístico cuando Andújar lanzó: “Te voy a mandar una camiseta después entonces”. La devolución del berissense desató carcajadas: “Ya tengo listo el fuego, gracias”, dejando claro el destino imaginario de la casaca albirroja.

El ida y vuelta, repleto de chicanas amistosas y folklore del bueno, se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más compartidos del postclásico. En una semana difícil para los hinchas triperos, el cruce regaló un momento de distensión y volvió a mostrar cómo el humor también juega su propio partido en La Plata.



