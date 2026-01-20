UNLP | El Tren Universitario entra en proceso de mantenimiento

Desde el 1° de enero hasta el 1° de febrero inclusive, el Tren Universitario de La Plata permanecerá completamente suspendido. La interrupción responde a un plan de acondicionamiento integral anunciado por Trenes Argentinos, con el objetivo central de mantener y reforzar los estándares de seguridad operacional de las formaciones.

Las tareas se concentran en componentes estructurales y mecánicos fundamentales. En primer lugar, los trabajos se realizarán sobre los cuatro bogies, es decir, el sistema de rodamiento completo del tren, que soporta la mayor exigencia durante el servicio diario. Allí se ejecutará una revisión integral de cabezales, resortes y piezas clave, además de la reparación de fisuras detectadas en el material, producto del uso intensivo y del constante traslado de pasajeros.

Este punto no es menor: durante el ciclo lectivo universitario, el Tren Universitario transporta una alta demanda diaria, especialmente en horarios pico, lo que acelera el desgaste de sus componentes. Por ese motivo, desde la operadora ferroviaria se resolvió avanzar con intervenciones de fondo, en lugar de reparaciones parciales.

En paralelo, se llevará a cabo una verificación completa del motor, con controles específicos para evaluar su estado general y rendimiento, una instancia clave para prevenir fallas mecánicas a mediano plazo. A esto se suman trabajos de adecuación y puesta en valor del interior de la formación, orientados tanto a la funcionalidad como al confort de los usuarios.

La elección de enero como ventana de obra no es casual. Durante el receso estival de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la demanda del servicio es prácticamente nula, lo que permite ejecutar las tareas sin afectar la movilidad cotidiana de estudiantes, docentes y trabajadores.

Estas obras se inscriben dentro del plan de actualización de infraestructura ferroviaria que impulsa la Secretaría de Transporte de la Nación, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, y buscan fortalecer la seguridad y prolongar la vida útil del material rodante.

Cabe recordar que el Tren Universitario funciona de lunes a sábados, conecta la cabecera platense del Tren Roca con el Hospital San Juan de Dios, y cuenta con paradas estratégicas en distintas facultades de la UNLP, ofreciendo nueve servicios diarios por sentido. Su rol es clave como alternativa de transporte público, económica y sustentable dentro del entramado urbano de La Plata.

El parate, aunque total, apunta a un objetivo claro: volver a las vías en febrero con un tren más seguro, confiable y preparado para afrontar un nuevo año académico.