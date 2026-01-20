Berisso despidió en su último recorrido a un histórico chofer de colectivo

Berisso vivió una jornada de profunda emoción y reconocimiento el pasado domingo 28 de diciembre. Cientos de vecinos se congregaron de forma espontánea para rendir homenaje a un verdadero ícono del transporte público local: "El Bebo", un histórico chofer de la Línea 202 que decidió poner fin a su extensa y ejemplar carrera.

El reloj marcaba las 19 horas cuando comenzó el último recorrido oficial de "El Bebo", y la respuesta de la comunidad fue conmovedora. Una caravana multitudinaria se formó en la avenida Montevideo y 2, extendiéndose a lo largo de la principal arteria de la ciudad. A su paso, vecinos de todas las edades salieron a la calle para saludar, aplaudir y expresar su gratitud al conductor.

Durante años, su compromiso, su inigualable buena predisposición y su constante "buena onda" al volante lo transformaron en mucho más que un empleado: se convirtió en un referente de servicio y calidez humana para los berissenses. Este afecto se vio reflejado no solo en la calle, sino también en el ámbito digital.

Las redes sociales se inundaron de miles de comentarios, mensajes positivos y anécdotas que destacaban los buenos gestos de "El Bebo" hacia sus pasajeros, reafirmando el profundo respeto y cariño que se ganó día a día. Aunque la Línea 202 perderá a uno de sus conductores más emblemáticos, el legado de este chofer ejemplar perdurará en la memoria colectiva de la comunidad de Berisso.