La UCR bonaerense busca tomar la delantera: apuran las internas para no ceder ventajas al peronismo

El panorama político en la provincia de Buenos Aires se recalienta con la Unión Cívica Radical (UCR) en el centro de la escena. Las principales espadas del radicalismo bonaerense aceleran los tiempos de su propia contienda interna, buscando posicionarse estratégicamente frente a sus principales competidores políticos.

Según fuentes cercanas a la conducción del partido, la facción que responde al actual presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, está impulsando la realización de los comicios internos durante el mes de abril. Esta decisión no es menor, sino que responde a una clara estrategia para acortar el margen de maniobra del peronismo.

El adelantamiento del proceso interno de la UCR busca evitar que la renovación de autoridades del Partido Justicialista (PJ), programada para marzo, eclipse o condicione la propia dinámica radical. La intención es que la UCR pueda definir sus liderazgos y sus cuadros con suficiente antelación para enfrentar el resto del calendario político provincial con una estructura interna consolidada.

En el contexto de esta movida, otros referentes del radicalismo, como Miguel Fernández y Alejandra Lorden, también observan de cerca la definición del cronograma. La reestructuración del partido no solo afecta la cúpula, sino también los espacios de representación, como el Senado, donde el radicalismo verá reducida su presencia a dos legisladoras: Nerina Neumann, alineada con Abad, y Natalia Quintana, cercana a Fernández.



La definición del cronograma es crucial para la organización interna, ya que el desenlace de estas negociaciones determinará el futuro rol de estos dirigentes y la posición del partido dentro del frente Juntos por el Cambio, marcando la hoja de ruta para la construcción de poder en la provincia.