Conmoción en La Plata por el brutal abuso sexual de una niña de 5 años

El departamento judicial de La Plata se concentra en un caso que ha generado profunda indignación y miedo en los barrios periféricos. La localidad de Arturo Seguí se encuentra en estado de conmoción tras conocerse el ataque sexual perpetrado contra una niña de tan solo 5 años, que derivó en la detención de dos jóvenes.

La noticia del delito se esparció rápidamente, provocando una inmediata reacción social. A pesar del estricto hermetismo policial y judicial —medida esencial para resguardar la identidad de la víctima—, el nombre del imputado mayor de edad trascendió en las redes sociales. Esto motivó el airado reclamo de los vecinos, quienes han exigido públicamente que el acusado no regrese a la zona, reflejando el temor y la desconfianza que se instalaron en la comunidad de Arturo Seguí.

La menor, por su parte, debió ser trasladada al Hospital de Niños de La Plata, donde recibió asistencia médica y psicológica especializada por las autoridades sanitarias.

Investigación Judicial y Carátulas

El caso ha sido caratulado como “abuso sexual agravado contra una menor con acceso carnal”. Los investigadores confirmaron la detención inicial de ambos jóvenes, uno mayor y otro menor de edad. Sin embargo, en el desarrollo de las diligencias, solo el acusado mayor de edad quedó formalmente privado de su libertad.

La instrucción penal quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza. El foco de la investigación se centra ahora en la obtención de pruebas médicas determinantes.

Se esperan con urgencia los informes finales de los médicos y forenses que realicen la constatación de lesiones en la pequeña víctima. Este paso es crucial para el fiscal Barraza para poder formalizar los cargos y establecer la responsabilidad penal definitiva de ambos imputados en este crimen que afecta profundamente la tranquilidad de la capital provincial.