Estudiantes despidió un 2025 eterno y carga energías para la obsesión Libertadores

El último día de 2025 no fue uno más para los futbolistas de Estudiantes de La Plata. Fue el cierre de un año sencillamente inolvidable, una temporada en la que el club no solo se consagró, sino que reescribió parte de su historia moderna. El plantel bicampeón brindó por la llegada del 2026 con la satisfacción del deber cumplido y el recuerdo fresco de un sprint final de película: dos títulos levantados en el lapso de apenas siete días.

Cuando las copas chocaron, la gratitud de los jugadores por ese año épico debió ser inmensa. La consagración no solo se mide en trofeos, sino en la manera en que el equipo supo "ponerse de pie" y "combatir al poder establecido" para alcanzar la gloria, tal como lo narran los reportes de la época.

El Desafío 2026: El regreso de la Cop

Sin embargo, la celebración no durará mucho. Si bien la alegría por el bicampeonato es inmensa, los deseos para el 2026 ya están escritos: la Copa Libertadores de América se asoma en el horizonte como el principal y gran objetivo del nuevo ciclo. Los campeones se recargan sabiendo que tienen por delante el desafío de trasladar ese poderío demostrado en 2025 al ámbito continental, donde la historia de Estudiantes siempre ha sido grande.